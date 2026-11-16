LATAM adquire 10 aviões com suítes privativas e mira receita de até US$ 17,8 bilhões em 2026

A próxima aposta da LATAM nos voos longos terá porta, cama e apenas 12 lugares por avião. A companhia prepara suítes privativas para seus Airbus A321XLR, que começarão a chegar em março de 2027. A configuração combina a oferta de mais conforto com a possibilidade de ampliar a malha internacional usando aeronaves menores.

O movimento ocorre enquanto o grupo projeta encerrar 2026 com receita entre US$ 17,6 bilhões e US$ 17,8 bilhões. De janeiro a setembro, a receita operacional somou US$ 12,9 bilhões, alta de 22,3% sobre o mesmo período de 2025. Os números incluem as operações de passageiros e cargas do grupo, e não apenas a empresa brasileira.

Os novos aviões terão capacidade para 174 passageiros. Além das 12 suítes da classe executiva, serão 36 lugares na econômica com espaço adicional e outros 126 assentos convencionais. A LATAM informa ter compromisso de aquisição de mais de 10 aeronaves do modelo.

“Essa nova aeronave também nos permitirá ampliar as opções de viagem, fortalecer nossa rede e oferecer uma experiência cada vez mais consistente aos nossos passageiros”, afirma Paulo Miranda, vice-presidente de Experiência e Clientes do Grupo LATAM Airlines.

A receita projetada para este ano antecede a chegada dos aviões. As suítes fazem parte da próxima etapa de expansão da companhia, com entregas previstas a partir de 2027.

Por que a LATAM está investindo em passageiros premium

A aposta acompanha um segmento que cresce acima da receita total do grupo. No terceiro trimestre, as receitas premium avançaram 23% em relação ao mesmo período de 2025, segundo o balanço.

Entre julho e setembro, a receita operacional alcançou US$ 4,567 bilhões, crescimento de 18,4%. O lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de US$ 441 milhões, alta de 16,3%.

A expansão das vendas, porém, veio acompanhada de pressão sobre os custos. A despesa com combustível aumentou 60,9% no trimestre. O Ebitda ajustado, indicador de resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, caiu 4,7%, para US$ 1,095 bilhão. Sua margem recuou de 29,8% para 24%.

Nesse cenário, oferecer diferentes níveis de conforto amplia as possibilidades de venda dentro de uma mesma aeronave. No A321XLR da LATAM, quase 28% dos lugares terão algum diferencial de espaço ou privacidade, somadas as suítes e as poltronas da econômica com espaço adicional. Estas últimas continuarão fazendo parte da classe econômica.

O que esse avião muda na conta dos voos longos

O A321XLR pertence à mesma família de aviões usada em muitas viagens domésticas. A diferença está na distância que consegue percorrer: até 8.700 quilômetros, ou cerca de 11 horas de voo, segundo a Airbus. Isso permite atender trajetos longos com uma aeronave de um corredor, em vez dos aviões maiores, de dois corredores, comuns nessas operações.

Para o negócio, a possibilidade é abrir rotas com menos lugares para preencher a cada saída. Um mercado que não tenha passageiros suficientes para sustentar um avião maior pode comportar uma operação com uma aeronave menor. A Airbus apresenta essa flexibilidade como um dos usos do modelo, inclusive para ajustar a oferta quando a demanda varia.

O fabricante também informa consumo de combustível por assento 30% menor em comparação com aeronaves concorrentes da geração anterior. Essa referência não representa uma economia já obtida pela LATAM e depende da base de comparação e das condições de operação.

Como serão as suítes e os demais assentos

Na executiva, cada fileira terá duas suítes, uma de cada lado do corredor. Todos os passageiros dessa cabine terão acesso direto à passagem, sem precisar atravessar o espaço do vizinho. Os assentos se transformarão em camas totalmente reclináveis e terão portas individuais.

As suítes contarão com telas OLED 4K de 19 polegadas, carregamento sem fio e tomadas. Na primeira fileira, haverá mais espaço, telas de 22 polegadas, armário privativo e compartimento para bagagem de mão dentro da própria suíte.

“Vamos incorporar uma cabine Premium Business em aeronaves de corredor único, com padrões de conforto, conectividade e privacidade característicos de voos de longa distância, além de um design inspirado na América do Sul”, diz Miranda.

Na econômica, serão seis assentos por fileira, três de cada lado. As 36 poltronas logo atrás da executiva terão mais espaço para as pernas, maior reclinação e apoio para os pés.

Todos os lugares da econômica terão telas individuais de 13 polegadas, conexão Bluetooth para fones e entrada USB-C. O avião também contará com Wi-Fi, com acesso gratuito a serviços de navegação e mensagens para clientes LATAM Pass, conforme a categoria.

A configuração reúne, assim, diferentes produtos em um avião de 174 lugares: da poltrona convencional à suíte fechada. É nessa combinação entre alcance, capacidade e opções de conforto que a LATAM prepara sua próxima aposta nos voos longos.