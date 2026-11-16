Focus: mercado eleva previsão de inflação para 5% e da Selic para 12,75% em 2027

Os mercados revisaram o cenário para 2027, com previsões de inflação e juros mais altos e menor crescimento da economia brasileira.

O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 16, mostrou que a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,90% para 5%, após cinco semanas seguidas de alta. Para a Selic, a estimativa subiu de 12,50% para 12,75% ao ano.

A projeção de inflação para 2027 segue acima do limite de 4,5% estabelecido pela meta do Banco Central. O centro da meta é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual em cada direção. Quatro semanas antes, a estimativa dos economistas para o próximo ano era de 4,32%.

Para a atividade econômica, o mercado reduziu pela quinta semana seguida a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027. A estimativa passou de 1,15% para 1,02%, ante os 1,32% projetados há um mês.

A expectativa para o dólar no encerramento de 2027 subiu de R$ 5,40 para R$ 5,45.

Nas projeções para 2026, a inflação esperada recuou de 5,22% para 5,11%. Foi a primeira queda após um período sem alterações, mas o percentual permanece acima do teto da meta.

O crescimento previsto para o PIB deste ano passou de 1,75% para 1,72%. Já a estimativa para a Selic ficou em 13,75% ao ano. No câmbio, a projeção para o fim de 2026 avançou pela terceira semana consecutiva, de R$ 5,35 para R$ 5,40.

Para 2028, foram mantidas as estimativas de inflação em 4%, de Selic em 11% ao ano e de crescimento econômico em 1,80%.

O Boletim Focus compila semanalmente as projeções de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores econômicos do país. A edição publicada nesta segunda-feira reúne as respostas coletadas até sexta-feira, 13 de novembro.