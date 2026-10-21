Com diversas ativações, Porto tem 'esquema de festival' no GP de São Paulo 2026

RESUMO ＋ A Porto chega ao quinto ano no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, de 6 a 8 de novembro de 2026. A programação inclui homenagem a José Carlos Pace, experiências interativas, shows e a arquibancada Porto Bank, com capacidade para 5 mil pessoas.

A Porto chega ao quinto ano de presença no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 com uma estratégia que combina patrocínio esportivo, entretenimento, relacionamento com clientes e serviços nos bastidores do evento. A operação é resultado de uma construção iniciada em 2021, quando a companhia passou a investir na categoria como parte de uma estratégia mais ampla em torno da cultura do automóvel.

"Pensamos os patrocínios muito mais como uma cuidadora do que apenas como uma exposição de marca. Queremos apoiar, cuidar e garantir que a experiência do evento seja excelente, desde as ativações no nosso espaço até o suporte técnico nos bastidores do autódromo", explica Oliver Haider, diretor de marketing da Porto, em entrevista à EXAME.

Para 2026, a programação inclui exposição de carros e itens históricos do automobilismo, experiências interativas, shows, espaços para produção de conteúdo e distribuição de brindes. Além da tradicional arquibancada Porto Bank, com capacidade para 5 mil pessoas, a companhia tem presença no paddock, ativações ligadas à Porsche Cup e espaços de relacionamento com convidados e parceiros comerciais.

A proposta é criar uma programação com diferentes atividades ao longo dos dias da F1 em São Paulo, entre 6 e 8 de novembro.

"É quase um festival: aprendemos um pouco a cada edição e procuramos evoluir ano a ano, dando continuidade a ideias e reunindo experiências que se conectam com o público."

Reconhecimento e storytelling

A evolução das ativações, segundo Haider, não se resume a investir em diferentes experiências a cada edição. Parte da estratégia é manter elementos reconhecidos pelo público, acrescentando novidades que façam sentido para os fãs e para o evento.

O boné, por exemplo, entrou na programação da Porto no segundo ano de presença em Interlagos. Desde então, o item tornou-se um clássico durante os dias de corrida.

"Distribuímos entre 40 e 50 mil bonés durante o fim de semana do evento. Para além da visibilidade da marca, esse é um acessório pensado na segurança e no bem-estar do público por conta do sol forte em Interlagos. É um item do qual não abrimos mão", destaca o CMO.

A roda-gigante chegou no terceiro ano, mesma época em que os copos colecionáveis se tornaram parte da identidade do espaço da Porto no autódromo. Capas de chuva da marca são distribuídas quando a previsão do tempo não é das melhores.

"Buscamos referências de outros lugares, eventos e setores. Vamos aprendendo e aprimorando para que, a cada edição, a jornada do público fique mais fluida", afirma.

Roda Gigante da Porto no GP de São Paulo de F1 (Divulgação)

Neste ano, a principal narrativa da arquibancada é uma homenagem a José Carlos Pace, piloto que dá nome ao autódromo e venceu o GP do Brasil em Interlagos em 1975. Em 2025, a Porto dedicou parte da experiência à trajetória de Chico Landi, o primeiro piloto brasileiro de F1.

A programação reúne luvas atribuídas à vitória de Pace, pneus e itens que ajudam a mostrar a evolução da segurança nas pistas, além do troféu da vitória de 1975, proveniente do acervo da família do piloto. Uma réplica em tamanho real do carro daquela conquista terá um simulador adaptado para recriar características dos veículos da época.

Para conectar diferentes gerações do automobilismo nacional, Gabriel Bortoleto, piloto patrocinado pela Porto Seguro, será o anfitrião de um circuito imersivo que percorre essa história. A experiência inclui um provador virtual que usa inteligência artificial para gerar uma imagem do visitante com o uniforme da Escuderia Porto associado ao piloto.

'Entretenimento constante'

As experiências imersivas incluem, ainda, um desafio de pit stop, no qual quatro pessoas disputam quem troca os pneus mais rapidamente, além de um desafio de movimento com sensores e câmeras. Há também simuladores de corrida em Interlagos, com uma disputa entre participantes, e um kart personalizado.

"Os simuladores e os desafios interativos são um grande sucesso entre o público. Criamos, inclusive, um ranking com os melhores tempos da pista, em que os vencedores garantem ingressos para o GP do ano seguinte. Isso estimula ainda mais a participação de quem quer sentir a adrenalina de pilotar em Interlagos", conta o CMO da Porto.

Em outra área, inspirada em uma oficina, a marca coloca lado a lado um Karmann Ghia, associado às competições nacionais dos anos 1960, e um Porsche 911 da Porsche Cup. A réplica do carro de corrida da Porto também retorna, desta vez com identidade visual atualizada.

Para quem está na arquibancada, o espaço Porto conta com roda-gigante, DJs, palco que também funciona como estúdio para gravações de conteúdo, copos colecionáveis com identidade visual diferente a cada dia e uma vitrine da loja-conceito. O ingresso também dá acesso à F1 Fan Zone, no kartódromo Ayrton Senna.

"O público chega muito cedo e passa o dia inteiro no autódromo. Estruturamos nossa área para entregar entretenimento constante a esse público o tempo todo", diz Haider. Mas o executivo destaca que esse entretenimento constante não significa sobrepor-se à corrida.

"Não queremos roubar o lugar da corrida, esse não é o propósito", diz. "A Porto quer garantir que o evento seja muito bom. O entretenimento é a F1 e queremos estar juntos dela", finaliza.