Goleiro do PSG é assaltado e ferido em casa na França

Gianluigi Donnarumma, goleiro do PSG e da seleção italiana, foi agredido por ladrões que invadiram sua casa em Paris, na França, na madrugada desta sexta-feira, 21.

Segundo o jornal francês Actu 17, o ataque ocorreu por volta das 3h (23h de quinta-feira, no horário de Brasília). A polícia explicou que a quadrilha, formada por quatro criminosos, invadiu a casa do jogador, localizada em um dos bairros mais nobres da capital francesa.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

A polícia destacou que os criminosos arrombaram a porta principal da residência, agrediram Donnarumma e a esposa, Alessia Elefante. Os dois foram amarrados e mantidos em cativeiro, até que conseguiram fugir e acionaram a polícia. O porteiro do edifício também foi amarrado pelos ladrões.

Consequências

Em depoimento à polícia, Alessia disse que foi ameaçada por um dos assaltantes com uma arma branca. Donnarumma ficou levemente ferido. A esposa sofreu ferimentos mais graves e segue hospitalizada.

Os investigadores estimaram o valor dos objetos roubados em cerca de 500 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões), incluindo relógios, joias e artigos de luxo de couro.

Os ladrões conseguiram fugir e ainda não foram identificados. A polícia segue investigando o caso.

Outras vítimas

Donnarumma, por coincidência, não é o primeiro jogador do PSG a ser vítima de criminosos. Andre Herrera, também jogador do clube, foi vítima de assalto em Bois de Boulogne, no oeste de Paris, em outubro de 2021. Na época, a polícia informou que no momento em que o carro do jogador parou em um sinal vermelho, uma garota de programa entrou no veículo e tirou uma carteira e um celular que estavam no compartimento de passageiros.

O jogador brasileiro Rafael Ratão, do Toulose, teve sua casa assaltada em setembro de 2022, quando ele disputava uma partida contra o PSG pela quinta rodada do campeonato francês. Ratão só descobriu o roubo ao voltar para casa após a partida, na qual o clube rival venceu por 3-0.