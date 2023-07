PSG x Le Havre: onde assistir ao vivo o amistoso de pré-temporada

PSG e Le Havre se enfrentam nesta sexta-feira, 21, ao 12h, no centro de treinamento Campus PSG, em Paris. A partida é um amistoso de pré-temporada.

Em jogo de estreia do técnico Luis Enrique, o PSG busca apagar os maus resultados nas últimas temporadas. Com a saída de Messi para o Inter Miami, a equipe espera nos pés do brasileiro Neymar e do francês Mbappé, começar bem o ano.

Após o jogo, a equipe embarca para o Japão e realiza uma série de amistosos. O time de Luis Enrique encara o Al-Nassr, no dia 25 de julho, o Cerezo Osaka, no dia 28, e a Inter de Milão, no dia 1º de agosto.

Neymar joga hoje?

Ainda se recuperando da lesão do tornozelo, Neymar é dúvida para o confronto. Segundo informações do Ge, o PSG analisa se irá poupa-lo para evitar um lesão muscular, pois o jogador não atua desde o dia 19 de fevereiro.

Durante as férias, Neymar compartilhou vídeos de treinos onde demonstrou não ter problemas de mobilidade no tornozelo. Nos primeiros treinos ao se apresentar, o jogador não fez movimentos que pudesse forçar o pé direito.

Onde assistir ao vivo o jogo PSG e Le Havre

O jogo desta sexta-feira, ao 12h entre PSG e Le Havre terá transmissão para assinantes do PSG TV Premium, plataforma exclusiva do clube. Você também pode acompanhar pelo canal do PSG na Twitch.

Como assistir o jogo dos PSG e Le Havre online?

A partida será transmitida pelo PSG TV Premium, e canal do PSG na Twitch.

