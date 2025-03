Cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio São Francisco

O cantor Rafa Diniz, de 22 anos, morreu afogado na sexta-feira, 21, na Ilha do Fogo, entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Conhecido por cantar composições do gênero arrocha, o artista entrou no Rio São Francisco para nadar quando se afogou.

Rafa Diniz era o nome artístico de Nascido Jhaimerson Juvenal, natural de Petrolina. Ele estava na Ilha do Fogo estudando o cenário para a gravação do seu novo EP visual "Resenha na Ilha", seu primeiro videoclipe. A filmagem seria no domingo, 23.

A polícia instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do afogamento. Segundo o produtor Jhonny Silva, ainda de acordo com o G1, Rafa Diniz saltou da pilastra de uma ponte e, quando retornava para dar o segundo pulo, acabou preso em uma correnteza e se afogou.

O artista deixa a esposa Rafaela Carolina Cavalcante e as filhas Maria Cecília Souza (1 ano e 8 meses) e Maria Vallentyna Souza (6 anos). O velório será realizado na tarde deste sábado, 22, às 15h, na casa do artista, localizado na Rua 02, do bairro Ouro Preto, em Petrolina. O sepultamento está marcado para domingo (23), às 9h, no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.

Quem era Rafa Diniz, cantor que morreu afogado

Nascido no sertão pernambucano, Rafa Diniz se dedicava há três anos a carreira musical, com foco no gênero arrocha.