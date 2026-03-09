Veja os campeões estaduais de 2026 e como foram as finais

Os campeonatos estaduais de 2026 foram definidos no fim de semana com títulos para clubes de diferentes regiões do país.

Entre as principais conquistas estão as de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio, campeões em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, respectivamente.

As decisões envolveram clássicos regionais, disputas resolvidas nos pênaltis e até títulos inéditos, como o do Barra FC no Campeonato Catarinense.

Palmeiras conquista o 27º título paulista

O Palmeiras venceu o Novorizontino por 2 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e confirmou o título do Campeonato Paulista.

O time alviverde já havia construído vantagem na final e administrou o resultado no jogo decisivo, controlando o placar e neutralizando as investidas do adversário.

Além de garantir o 27º troféu estadual, o título recoloca o clube no topo do futebol paulista após duas temporadas sem a conquista.

Flamengo vence Fluminense nos pênaltis no Maracanã

O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca ao empatar por 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã e vencer por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis.

O clássico teve poucas chances claras durante os 90 minutos e forte disputa física, com as equipes priorizando a marcação. A decisão acabou sendo definida na precisão das penalidades.

Com o resultado, o Flamengo chegou ao 40º título estadual e conquistou o sétimo tricampeonato carioca de sua história.

Cruzeiro encerra jejum no Campeonato Mineiro

No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 e encerrou um jejum de seis anos sem a conquista estadual.

O gol do título foi marcado por Kaio Jorge no segundo tempo. A partida foi marcada por muitas divididas e momentos de tensão, especialmente após o gol e nos minutos finais.

Com a vitória no clássico, o Cruzeiro alcançou o 39º título mineiro.

Grêmio confirma título gaúcho no Gre-Nal

O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho após empatar em 1 a 1 com o Internacional no estádio Beira-Rio.

A equipe tricolor havia vencido o primeiro jogo da final e entrou em campo com vantagem. O empate foi suficiente para garantir o 44º título estadual.

O clássico teve clima tenso desde o início, com entradas duras e discussões entre jogadores ao longo da partida.

Sport domina clássico e conquista tetracampeonato

No Campeonato Pernambucano, o Sport Recife venceu o Náutico por 3 a 0 nos Estádio dos Aflitos e garantiu o título estadual.

Após empate por 3 a 3 no jogo de ida, o Sport controlou a partida decisiva fora de casa. Iury Castilho marcou dois gols e Augusto Pucci completou o placar.

O resultado garantiu ao clube o 46º título pernambucano e o tetracampeonato consecutivo.

Fortaleza vence Ceará nos pênaltis

O Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense ao empatar por 1 a 1 com o Ceará no tempo normal e vencer por 5 a 4 nas penalidades.

O goleiro Brenno foi o destaque da decisão ao defender uma das cobranças.

Com o título, o Fortaleza chegou a 48 conquistas estaduais e igualou o rival como maior campeão do estado.

Bahia conquista bicampeonato estadual

O Bahia venceu o Vitória por 2 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova e conquistou o Campeonato Baiano.

Os dois gols do título foram marcados por Jean Lucas.

Com o resultado, o Bahia chegou ao 52º título estadual e garantiu o bicampeonato.

Títulos regionais e conquistas inéditas

Outros estaduais também foram definidos no fim de semana.

No Campeonato Catarinense, o Barra FC conquistou o primeiro título da história mesmo após derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, graças à vitória por 3 a 1 no jogo de ida.

No Campeonato Paranaense, o Operário Ferroviário venceu o Londrina por 4 a 3 nos pênaltis após dois empates por 0 a 0, garantindo o terceiro título estadual e o segundo consecutivo.

Já no Campeonato Alagoano, o CRB confirmou o troféu após empatar por 1 a 1 com o ASA, resultado suficiente após vitória por 3 a 0 no jogo de ida. Foi o 36º título do clube e o quinto consecutivo.

No Campeonato Mato-Grossense, o Mixto venceu o Luverdense por 5 a 3 nos pênaltis após empate sem gols, encerrando um jejum de 18 anos e chegando ao 25º título.

No Campeonato Paraense, o Paysandu empatou em 0 a 0 com o Remo no Mangueirão e confirmou o título graças à vitória no jogo de ida, alcançando a 51ª taça estadual.

Por fim, no Campeonato Maranhense, o IAPE conquistou o primeiro título estadual de sua história.

