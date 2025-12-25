Galvão Bueno é internado após mal-estar

Galvão Bueno: narrador está internado (Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11h16.
Última atualização em 25 de dezembro de 2025 às 11h17.
O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, está internado na Santa Casa de Londrina, no Paraná, após passar mal na noite de quarta-feira, 24.
Em novembro, Galvão foi diagnosticado com pneumonia. Segundo médicos, há possibilidade de recidiva em até um mês. A família aguarda um novo laudo para confirmar o quadro atual.
De acordo com o g1, ele permanece em observação nesta quinta-feira, 25, enquanto realiza exames.