Galvão Bueno é internado após mal-estar

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, está internado na Santa Casa de Londrina, no Paraná, após passar mal na noite de quarta-feira, 24.

Em novembro, Galvão foi diagnosticado com pneumonia. Segundo médicos, há possibilidade de recidiva em até um mês. A família aguarda um novo laudo para confirmar o quadro atual.

De acordo com o g1, ele permanece em observação nesta quinta-feira, 25, enquanto realiza exames.