Esporte

Galvão Bueno é internado após mal-estar

Segundo o g1, Bueno permanece em observação, realizando exames

Galvão Bueno: narrador está internado (Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação)

Galvão Bueno: narrador está internado (Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11h16.

Última atualização em 25 de dezembro de 2025 às 11h17.

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, está internado na Santa Casa de Londrina, no Paraná, após passar mal na noite de quarta-feira, 24.

Em novembro, Galvão foi diagnosticado com pneumonia. Segundo médicos, há possibilidade de recidiva em até um mês. A família aguarda um novo laudo para confirmar o quadro atual.

De acordo com o g1, ele permanece em observação nesta quinta-feira, 25, enquanto realiza exames.

Acompanhe tudo sobre:Galvão Bueno

Mais de Esporte

Netflix investe no esporte, mas duas gigantes ainda controlam o mercado

NFL no Natal: qual o horário e onde assistir aos jogos hoje?

Flamengo lidera ranking da CBF pelo sexto ano seguido; veja lista

Técnicos do Palmeiras e Flamengo estão entre os 10 melhores mundo

Mais na Exame

Brasil

Cirurgia de Bolsonaro deve demorar 4h; entenda procedimento

Casual

A torre que será a mais alta da América Latina — e não ficará em Balneário Camboriú

Future of Money

2025: O ano em que a tokenização virou estratégia de negócios

Negócios

Irmãos transformam US$ 23 em um negócio de mais de US$ 1 milhão por ano