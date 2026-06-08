Holanda x Uzbequistão: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa hoje

Memphis Depay, da Holanda: jogador do Corinthians foi convocado para a Copa do Mundo 2026 (Inaki Esnaola/Getty Images)
Repórter
Publicado em 8 de junho de 2026 às 08h17.
As seleções da Holanda e do Uzbequistão se enfrentam nesta segunda-feira, 8, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
O confronto serve como um dos últimos testes das duas seleções antes do início do Mundial.
Os holandeses estão no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Suécia e Tunísia.
Já o Uzbequistão integra o Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Colômbia.
O amistoso entre Holanda e Uzbequistão terá transmissão ao vivo da Disney+.
O amistoso acontece nesta segunda-feira, 8, às 15h45 (de Brasília).