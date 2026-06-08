Holanda x Uzbequistão: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa hoje

As seleções da Holanda e do Uzbequistão se enfrentam nesta segunda-feira, 8, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto serve como um dos últimos testes das duas seleções antes do início do Mundial.

Os holandeses estão no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Suécia e Tunísia.

Já o Uzbequistão integra o Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Colômbia.

Onde assistir ao jogo entre Holanda e Uzbequistão?

O amistoso entre Holanda e Uzbequistão terá transmissão ao vivo da Disney+.

Que horas é o jogo Holanda x Uzbequistão?

O amistoso acontece nesta segunda-feira, 8, às 15h45 (de Brasília).