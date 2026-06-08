Esporte

Holanda x Uzbequistão: veja horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa hoje

Seleções fazem nesta segunda-feira, 8, o último teste antes da estreia na Copa do Mundo de 2026

Memphis Depay, da Holanda: jogador do Corinthians foi convocado para a Copa do Mundo 2026 (Inaki Esnaola/Getty Images)

Memphis Depay, da Holanda: jogador do Corinthians foi convocado para a Copa do Mundo 2026 (Inaki Esnaola/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 08h17.

As seleções da Holanda e do Uzbequistão se enfrentam nesta segunda-feira, 8, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto serve como um dos últimos testes das duas seleções antes do início do Mundial.

Os holandeses estão no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Suécia e Tunísia.

Já o Uzbequistão integra o Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Colômbia.

Onde assistir ao jogo entre Holanda e Uzbequistão?

O amistoso entre Holanda e Uzbequistão terá transmissão ao vivo da Disney+.

Que horas é o jogo Holanda x Uzbequistão?

O amistoso acontece nesta segunda-feira, 8, às 15h45 (de Brasília).

 

Acompanhe tudo sobre:HolandaFutebolAgenda de jogosCopa do Mundo

Mais de Esporte

O que os amistosos revelam sobre o Brasil e seus adversários na Copa do Mundo

Fifa mira US$ 11 bi com Copa do Mundo. Mas 'preços abusivos' aos torcedores podem ser obstáculos

Copa do Mundo 2026: veja quando será cerimônia de abertura, datas de jogos do Brasil e onde assistir

Copa do Mundo ainda nem começou, mas já virou 'uma dor de cabeça' em Nova Jersey

Mais na Exame

Mundo

Fujimori mantém liderança, mas vantagem diminui com avanço da apuração no Peru

Esporte

O que os amistosos revelam sobre o Brasil e seus adversários na Copa do Mundo

Tecnologia

Exclusivo: Na torcida pelo hexa na Copa, Uber lança avaliação de 6 estrelas no app apenas no Brasil

Negócios

Após aporte da Advent, empresa de nuvem de R$ 400 milhões faz maior aquisição da história