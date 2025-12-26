Galvão Bueno melhora e tem previsão de alta após internação

Galvão Bueno: narrador deve receber alta neste sábado, 27 (Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14h19.
Galvão Bueno apresentou melhora no quadro clínico e tem previsão de alta hospitalar para o sábado, 27, quando deverá continuar o tratamento em casa.
O narrador esportivo, de 75 anos, segue internado em observação na Santa Casa de Londrina, no Paraná, após passar por exames médicos.
A informação foi confirmada por Leticia Bueno, filha do narrador e CEO do Grupo Galvão Bueno, em nota encaminhada à imprensa nesta sexta-feira, 26. De acordo com o comunicado, Galvão responde bem ao tratamento e não apresentou novas intercorrências.
O narrador deu entrada no hospital na noite de quarta-feira, 24, véspera de Natal, depois de se sentir mal em sua residência. Os exames confirmaram um quadro de pneumonia, semelhante ao que ele enfrentou recentemente.
Em nota conjunta, a família e a assessoria informaram que Galvão vem apresentando melhora desde a internação. Após a alta, o tratamento seguirá em regime domiciliar, conforme orientação dos médicos responsáveis.
O narrador passava o Natal em Londrina, cidade onde mantém residência. A decisão pela ida ao hospital ocorreu após o surgimento de sintomas leves, considerados semelhantes aos do episódio anterior de pneumonia.
No fim de novembro, Galvão Bueno ficou cerca de uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral.