Galvão Bueno melhora e tem previsão de alta após internação

Galvão Bueno apresentou melhora no quadro clínico e tem previsão de alta hospitalar para o sábado, 27, quando deverá continuar o tratamento em casa.

O narrador esportivo, de 75 anos, segue internado em observação na Santa Casa de Londrina, no Paraná, após passar por exames médicos.

A informação foi confirmada por Leticia Bueno, filha do narrador e CEO do Grupo Galvão Bueno, em nota encaminhada à imprensa nesta sexta-feira, 26. De acordo com o comunicado, Galvão responde bem ao tratamento e não apresentou novas intercorrências.

O narrador deu entrada no hospital na noite de quarta-feira, 24, véspera de Natal, depois de se sentir mal em sua residência. Os exames confirmaram um quadro de pneumonia, semelhante ao que ele enfrentou recentemente.

Evolução positiva do estado de saúde de Galvão

Em nota conjunta, a família e a assessoria informaram que Galvão vem apresentando melhora desde a internação. Após a alta, o tratamento seguirá em regime domiciliar, conforme orientação dos médicos responsáveis.

O narrador passava o Natal em Londrina, cidade onde mantém residência. A decisão pela ida ao hospital ocorreu após o surgimento de sintomas leves, considerados semelhantes aos do episódio anterior de pneumonia.

No fim de novembro, Galvão Bueno ficou cerca de uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral.