Gael Monfils desiste do Rio Open e amplia lista de baixas em 2026

O Rio Open 2026 perdeu mais um nome de peso. O francês Gael Monfils não disputará o torneio, que será realizado entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

A ausência do ex-top 10 do ranking mundial foi confirmada neste sábado, 7, e representa mais uma baixa relevante para a principal competição de tênis da América do Sul. A organização não informou os motivos detalhados da desistência nem se ela está relacionada a questões físicas.

Aos 39 anos, Monfils tem convivido com um calendário mais seletivo nas últimas temporadas, alternando participações em grandes torneios com períodos de recuperação. Dono de um estilo atlético e carismático, o francês é um dos jogadores mais populares do circuito e já foi atração em edições anteriores do Rio Open.

Com a saída de Monfils, a vaga na chave principal deverá ser preenchida por um tenista da lista de alternates da ATP, seguindo o critério de ranking. A organização deve divulgar o substituto nos próximos dias.

O Rio Open é um torneio ATP 500, distribui pontos importantes para o ranking e integra a gira sul-americana de saibro, funcionando como etapa estratégica do calendário internacional.