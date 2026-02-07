Esporte

Gael Monfils desiste do Rio Open e amplia lista de baixas em 2026

Ex-top 10 do ranking mundial não disputará o ATP 500 no Rio de Janeiro, que acontece entre 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro

Gael Monfils: tenista não participará do Rio Open (WILLIAM WEST / Colaborador/Getty Images)

Gael Monfils: tenista não participará do Rio Open (WILLIAM WEST / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12h05.

O Rio Open 2026 perdeu mais um nome de peso. O francês Gael Monfils não disputará o torneio, que será realizado entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

A ausência do ex-top 10 do ranking mundial foi confirmada neste sábado, 7, e representa mais uma baixa relevante para a principal competição de tênis da América do Sul. A organização não informou os motivos detalhados da desistência nem se ela está relacionada a questões físicas.

Aos 39 anos, Monfils tem convivido com um calendário mais seletivo nas últimas temporadas, alternando participações em grandes torneios com períodos de recuperação. Dono de um estilo atlético e carismático, o francês é um dos jogadores mais populares do circuito e já foi atração em edições anteriores do Rio Open.

Com a saída de Monfils, a vaga na chave principal deverá ser preenchida por um tenista da lista de alternates da ATP, seguindo o critério de ranking. A organização deve divulgar o substituto nos próximos dias.

O Rio Open é um torneio ATP 500, distribui pontos importantes para o ranking e integra a gira sul-americana de saibro, funcionando como etapa estratégica do calendário internacional.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)

Mais de Esporte

Quando o Brasil compete nas Olimpíadas de Inverno 2026?

Olimpíadas de Inverno 2026: programação de sábado, horários e onde assistir

Bia Haddad cai no quali e fica fora do WTA 1000 de Doha

Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Mais na Exame

Negócios

Musk perto do US$ 1 trilhão: alguém já foi mais rico que o homem mais rico do mundo?

Esporte

Quando o Brasil compete nas Olimpíadas de Inverno 2026?

EXAME Agro

Trump amplia importação de carne da Argentina para conter preços nos EUA

Um conteúdo SBT News

Inmet emite alerta vermelho para chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo