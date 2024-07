Olimpíada de 2024 pode movimentar até 11 bilhões de euros, diz estudo

O impacto econômico dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris de 2024 pode ser de até 11,1 bilhões de euros na capital francesa, segundo estudo do Centro de Direito e Economia do Esporte (CDES). Os Jogos começam oficialmente nesta sexta-feira, 26, com a cerimônia de abertura direto do rio Sena, pela primeira vez fora de um estádio.

O levantamento, encomendado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e publicado em abril de 2024, define três cenários possíveis de impacto financeiro em um período de 17 anos, entre 2018 e 2034:

Baixo – 6,7 bilhões de euros;

Médio – 8,9 bilhões de euros;

Alto – 11,1 bilhões de euros;

O estudo aponta que o maior impacto ocorre na fase de preparação e no período de realização do evento esportivo, mas cerca de 17% do efeito será sentido pela cidade no pós-evento, em um legado estimado até 2034.

Tipo de impacto econômico

Os autores dividem os resultados dos Jogos com impacto no turismo, construções e organização. No cenário mais otimista, o turismo terá impacto de 3,5 bilhões de euros, novas construções de 3 bilhões de euros e organização de 4,6 bilhões de euros.

A estimativa do levantamento é que 64% dos espectadores dos Jogos serão franceses, e 36%, estrangeiros. Dos espectadores franceses, 45% vivem na região de Paris e 55% virão de outras regiões do país; dos espectadores estrangeiros, 69% moram na Europa e 31% moram fora do continente. São esperadas de 2,3 milhões a 3,1 milhões de pessoas para acompanhar presencialmente as competições.