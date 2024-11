Gabigol anuncia que deixará o Flamengo; veja para onde ele vai

O atacante Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, confirmou neste domingo,10, após conquistar a Copa do Brasil com o Flamengo, que a final disputada contra o Atlético Mineiro foi sua "última final" com o time carioca, que ele deixará ao fim desta temporada.

"Não fico no Flamengo. Esta foi minha última final", declarou Gabigol à TV Globo após o término do jogo contra o Mineiro, enquanto os torcedores do time carioca gritavam "fica" em coro. Ele disse que permanecerá no clube rubro-negro até 31 de dezembro.

Gabigol admitiu que esta temporada não teve o rendimento esperado, mas atribuiu isso a uma acusação de doping, que o afastou dos campos durante um mês, e também à "atitude de um treinador" que não o "respeitava", em alusão ao ex-técnico da seleção, Tite, que dirigiu o Flamengo até o fim de setembro passado.

O artilheiro recuperou o ânimo e seu futebol com o técnico Filipe Luís, que substituiu Tite e conquistou neste domingo seu primeiro título em seu novo papel como treinador.

Gabigol foi fundamental na vitória por 3 a 1 do Flamengo contra o Atlético-MG no jogo de ida, no qual marcou duas vezes. Neste domingo, na volta, não brilhou nem marcou, mas gerou perigo nas poucas vezes em que recebeu a bola.

Gabigol, de 28 anos, chegou ao Flamengo em 2019 e fez parte do elenco que, naquele mesmo ano, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

O jogador não revelou qual será seu próximo destino. De acordo com apuração dos sites Globo Esporte e UOL, ele deve ir para o Cruzeiro, que já manifestou interesse em sua contratação.

Com EFE.