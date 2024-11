Vencedor da Copa do Brasil: Flamengo supera Atlético-MG e conquista título

O Flamengo venceu neste domingo por 1 a 0 o Atlético Mineiro com um gol do equatoriano Gonzalo Plata e conquistou a Copa do Brasil. Este é o primeiro título do ex-jogador Filipe Luís em seu novo papel como treinador.

O time carioca havia vencido por 3 a 1 no jogo de ida e, apesar da vitória apertada, sofreu na casa do Atlético Mineiro, equipe comandada pelo técnico argentino Gabriel Milito, que poderá buscar consolo no próximo dia 30 de novembro, quando disputará a final da Copa Libertadores contra o Botafogo.

Além de um campeonato que salva uma temporada fraca, o Flamengo também garantiu com esse título uma vaga na Libertadores de 2025, que não estava assegurada no Campeonato Brasileiro, no qual está em quinto lugar.

Uma conquista para Filipe Luís, que assumiu o comando do Flamengo em 1º de outubro. Até dezembro passado, ele ainda era um jogador da equipe e substituiu o ex-técnico da Seleção, Tite, que, com o elenco mais caro do Brasil, havia perdido o brilho.

O ex-lateral do Atlético de Madrid recuperou o Flamengo com um futebol agressivo. Marcação alta e recuperação da bola para atacar continuamente são sua receita básica.

Mas ele também sabe se adaptar às circunstâncias, e neste domingo, com dois gols de vantagem, o Flamengo jogou mais recuado, tomou precauções, convidou o Atlético para o seu campo e buscou o contra-ataque.

A equipe de Gabriel Milito reconheceu suas necessidade de vencer e pressionou desde o início, mas sempre se deparava com um meio-campo ocupado pelo Flamengo.

Conseguiu criar algumas oportunidades, mas Hulk não estava em seu dia, Paulinho também não, e o criativo Scarpa foi anulado.

A pressão era inofensiva, e cada contra-ataque do Flamengo causava apreensão com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, Gerson ou Gabigol, que foi substituído na segunda etapa pelo perigoso Bruno Henrique.

Impotente, o Atlético limitou-se a constantes cruzamentos para a área adversária, sempre repelidos e seguidos por um contra-ataque do Flamengo, que, no fim, deu resultado.

O equatoriano Plata, que havia entrado no lugar de Michael, escapou sozinho e superou o goleiro Everson com uma precisa vaselina faltando sete minutos para o final. O gol derrubou de vez o Atlético, que agora só pensa na final da Libertadores.