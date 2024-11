Flamengo conquista vaga na fase de grupos da Libertadores; veja quem já está classificado

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil de 2024 ao vencer o Atlético-MG neste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Além do título nacional, o rubro-negro garantiu uma vaga na fase grupos da Libertadores 2025.

O campeão do torneio nacional se classifica diretamente à competição continental, independentemente do desempenho em outras competições. A própria Libertadores e o Brasileiro são outros meios de assegurar a vaga.

Na quinta colocação no Brasileiro, o Flamengo disputaria a pré-Libertadores se dependesse só desse campeonato, uma vez que está fora do G-4. Enquanto o Galo está em 11º lugar e, caso permaneça assim, terá que se contentar com a vaga na Sul-Americana.

Veja os classificados à Libertadores 2025