Futebol paulista pode igualar recorde de participantes na Série A de 2025

A acirrada disputa na Série B do Brasileiro vai chegando ao seu estágio final com três clubes paulistas na zona de acesso. Novorizontino, Santos e Mirassol estão próximos de carimbar seu passaporte rumo à elite, restando apenas oito rodadas para o término da competição.

Neste sábado, 12, os últimos dois citados se enfrentam na Vila Belmiro, às 18h30 (de Brasília), em duelo que pode valer a liderança para o Peixe, atualmente na segunda posição. No mesmo horário, nesta sexta-feira, o líder recebe em Novo Horizonte o Sport Recife, outro clube dentro do G-4.

A rodada promete mexer com o cenário no topo da tabela, mas, caso os três paulistas confirmem a promoção, o Brasileirão poderá igualar seu recorde de participantes do estado, com sete clubes no total, ainda dependendo da permanência do Corinthians na primeira divisão.

Além do fato de serem do interior do estado de São Paulo e estarem fazendo uma ótima campanha na Série B, Mirassol e Novorizontino possuem outro ponto em comum: ambos são patrocinados pela Bet7k.

“Estamos felizes e gratos por acreditarem no nosso projeto e terem contribuído para essa temporada de sucesso, onde o nosso Tigre do Vale foi semifinalista do Paulistão, conquistou sua vaga na Copa do Brasil de 2025, e briga nessa reta final de Série B pelo acesso ao Brasileirão do próximo ano. Esperamos que essa parceria com a Bet7k se estenda para os desafios futuros do clube no cenário estadual e nacional", disse o diretor-presidente do Grêmio Novorizontino SAF, Genilson da Rocha Santos.

Somente uma única vez, desde o início da era dos pontos corridos, a Série A do Brasileiro contou com sete equipes de São Paulo. O feito aconteceu na temporada 2004, com os seguintes representantes: Corinthians, Guarani, Palmeiras, Ponte Preta, Santos, São Caetano e São Paulo.

Tanto Novorizontino quanto Mirassol nunca disputaram o Brasileirão e, na temporada passada, passaram raspando, com a quinta e sexta colocações, respectivamente. Outra coincidência é que os dois contam com a parceria da Bet7k e ressaltam a importância deste apoio nas atuais campanhas.

“A parceria com a Bet7k é de fundamental importância para a campanha que estamos fazendo na atual temporada e esperamos, juntos, conseguir o nosso objetivo esportivo dentro de campo, valorizando ainda mais nosso projeto e, por consequência, dando visibilidade para as empresas que acreditam no Mirassol Futebol Clube”, destaca Edson Ermenegildo, presidente do Mirassol, que hoje ocupa a quarta colocação na Série B.

“A Bet7k tem o orgulho de apoiar o esporte brasileiro e a maior paixão nacional: o futebol. Nossas parcerias têm sido extremamente bem-sucedidas, e os resultados estão aí, com dois dos nossos clubes, Novorizontino e Mirassol, disputando a oportunidade de jogar a Série A na próxima temporada. Seguiremos juntos nessa jornada, cada vez mais próximos dos torcedores”, completa Talita Lacerda, CEO da Bet7k.

Já o Santos Futebol Clube luta para voltar de onde nunca havia saído em toda a sua história. A equipe comandada por Carille tenta se recuperar da última derrota, sofrida diante do Goiás, mas a tarefa será contra o embalado Sport, que não perde há oito rodadas.