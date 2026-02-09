Tempestade causa novos deslizamentos em São Sebastião e interdição em rodovia

Chuvas fortes provocaram alagamentos e interdição na Rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. As pancadas de chuva na cidade devem continuar nesta segunda, 9, e terça-feira, 10.

O fluxo de veículos na rodovia foi interrompido no último sábado, 7, no km 175. O trecho está na altura do bairro Juquehy.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi até o local para realizar a limpeza, avaliar as condições da encosta e restabelecer o fluxo.

Na última atualização, apenas o ônibus da Linha Tronco TR02 tinha sido liberado para trafegar pelo local.

Impacto das chuvas em São Sebastião

Conhecida como "chuva de cabeceira", essa ocorrência se classifica por precipitações na nascente de um rio que podem gerar inundações.

Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em 72 horas o volume de chuvas atingiu 171 milímetros (mm).

Apesar de as chuvas terem cessado, os riscos de deslizamento permanecem devido às condições do solo.

Previsão do tempo em São Sebastião

Segundo o Climatempo, nesta segunda-feira, 9, a máxima na cidade é de 27°C, com previsão de 10 mm de precipitações.

Na terça-feira, 10, o volume esperado pode ser um pouco menor, mas as pancadas devem permanecer no final do dia.

O clima permanece nublado e a temperatura varia entre 21°C e 27°C.

Plano de contingência

Durante as tempestades, a área mais afetada foi a Costa Sul da cidade, especialmente no bairro Juquehy.

Para oferecer suporte local, a prefeitura ativou o Plano de Contingência com ponto de atendimento presencial na Escola Municipal Professora Nair Ribeiro de Almeida.

No local, os moradores de áreas de risco recebem acolhimento em abrigos temporários. Até o final da noite de sábado, sete pessoas haviam recebido guarida e três aguardavam para retornar para casa.

No domingo, 8, a Defesa Civil do estado de São Paulo reforçou o plano devido à previsão de volume de 100 mm que pode ser registrado em algumas cidades.

Em nota, eles informam que 13 pessoas estão desalojadas e quatro desabrigadas, mas sem registros de feridos ou falecidos.

O que fazer em caso de emergências?

A prefeitura de São Sebastião orienta que a população acione a Defesa Civil (199), Polícia Municipal (153) ou Corpo de Bombeiros (193), em caso de emergências.

As indicações também incluem:

Não atravessar vias alagadas;

Não tentar enfrentar a força da água;

Evitar áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos;

Ficar atento a rachaduras no solo e em paredes e estalos em encostas;

Acompanhar os avisos da Defesa Civil e respeitar os alertas enviados pelo órgão.

Caso semelhante ao de 2023

Há dois anos, em fevereiro de 2023, uma situação parecida ocorreu em São Sebastião.

Na ocasião, chuvas fortes causaram deslizamentos e alagamentos, que deixaram os moradores até quatro dias sem água potável.

Duas mil pessoas ficaram desalojadas e foram mais de 50 mortos.

Especialistas alertaram que, apesar da situação ter sido um dos piores desastres da história do litoral paulista, outras situações semelhantes poderiam prejudicar a população local no futuro.