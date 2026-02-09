Juventude x São José: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Gaúcho

Juventude e São José: veja horário e onde assistir ao jogo (Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13h55.
Juventude e São José se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em jogo único que define o último classificado às semifinais do Campeonato Gaúcho 2026. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo no sportv e no Premiere.
O Juventude chega embalado após empatar com o Grêmio na última rodada da fase de grupos. O resultado manteve o time como o único invicto do Gauchão e garantiu a segunda melhor campanha geral, com a vantagem de decidir em casa.
Já o São José vem de um empate contra o Ypiranga, que lhe garantiu a terceira colocação do Grupo A e a quarta melhor campanha geral. Após lutar contra o rebaixamento em 2025, a equipe volta a disputar a fase mata-mata do Estadual.
Juventude (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca e Patryck Lanza; Taliari (Juan Christian) e Alisson Safira.
São José (Técnico: Gabardo Júnior)
Fábio; William, Tiago Pedra, Diney, Eduardo Melo e Ângelo; Keverton (Gabriel Lima), Rafael Carrilho e Zé Vitor; Andrey e Ronald.
