Atleta mais bem paga dos Jogos de Inverno 2026, chinesa Eileen Gu leva prata no snowboard

A esquiadora chinesa Gu Ailing conquistou a medalha de prata no slopestyle feminino nesta segunda-feira (9) nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, disputados na Itália. A atleta ficou atrás da suíça Mathilde Gremaud, que venceu a prova após assumir a liderança na segunda rodada.

Gu competiu em penúltimo lugar e liderou após a primeira descida, com 86,58 pontos, a maior nota da rodada. Em seguida, Gremaud marcou 83,60 pontos. As duas abriram vantagem superior a dez pontos sobre as demais competidoras.

Na segunda rodada, erros afetaram várias atletas. Gu caiu e registrou 23 pontos. Em contrapartida, Gremaud fez a melhor apresentação da rodada e alcançou 86,96 pontos, o que garantiu a liderança.

Aos 22 anos, nascida em San Francisco (Estados Unidos), a esquiadora de estilo livre compete pela China desde 2019 e ganhou visibilidade mundial ao se tornar, em 2022 em Pequim, a mais jovem campeã olímpica da modalidade e a primeira a conquistar três medalhas (mais duas de ouro e uma de prata) em uma mesma edição de Jogos de Inverno.

Fora das pistas, Gu é a atleta mais bem paga dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, com ganhos estimados em US$23 milhões (aproximadamente R$120 milhões) em 2025, valor que a coloca entre as mais bem remuneradas do mundo no esporte feminino. A maior parte dessa renda vem de contratos de patrocínio com marcas globais e chinesas, além de parcerias em moda e publicidade.