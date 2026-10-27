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Governo Milei diz que 'tomou nota' da vitória de Lula, mas não comentará resultado eleitoral

Porta-voz do governo argentino diz que petista não cumprimentou o líder argentino por sua eleição em 2023, mas Itamaraty reconheceu sua vitória

Javier Milei e Lula: governo argentino descartou emitir comunicado para reconhecer a reeleição do presidente brasileiro. (Patrick T. Fallon/AFP/Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME)

Javier Milei e Lula: governo argentino descartou emitir comunicado para reconhecer a reeleição do presidente brasileiro. (Patrick T. Fallon/AFP/Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12h42.

Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 12h54.

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O governo da Argentina informou nesta terça-feira, 27, que não emitirá um comunicado para reconhecer a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O porta-voz Adrian Ravier afirmou que o governo de Javier Milei tomou nota do resultado, mas lembrou que Lula não cumprimentou pessoalmente o argentino após sua vitória em 2023. O governo também negou ter recebido um pedido de asilo de Flávio Bolsonaro.

O porta-voz do governo da Argentina, Adrian Ravier, afirmou nesta terça-feira que o Ministério de Relações Exteriores do país não vai emitir nenhum comunicado reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições brasileiras realizadas no domingo, 25. Ravier disse, porém, que o governo Milei "tomou nota" dos resultados eleitorais no Brasil.

Questionado por jornalistas de veículos de comunicação argentinos sobre um reconhecimento da vitória de Lula, o porta-voz destacou que o líder brasileiro não cumprimentou Javier Milei em 2023 por sua eleição como presidente.

 

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"Em 2023, quando Javier Milei foi eleito presidente, não houve nenhum gesto do presidente Lula para cumprimentá-lo pessoalmente, nem nada. Pelo menos por agora, não há nenhum comunicado que realizaremos", afirmou.

Ravier também disse que não haverá nenhuma comunicação oficial sobre o resultado eleitoral no Brasil.

O porta-voz também disse que não há, até o momento, qualquer pedido de asilo de Flávio Bolsonaro à Argentina. Mais cedo, o governo argentino afirmou que não registrou a entrada do senador no país, apesar de reportagens de meios de comunicação locais afirmarem que o parlamentar teria ingressado na Argentina com a intenção de empreender uma fuga do Brasil rumo aos Estados Unidos.

Brasil reconheceu vitória de Milei em 2023

Em 19 de novembro de 2023, o Itamaraty publicou uma nota oficial cumprimentando "o governo eleito" pela sua vitória nas eleições presidenciais da Argentina, mas sem mencionar o nome de Javier Milei. O presidente Lula não o cumprimentou em suas redes sociais à época.

A recusa de Milei em reconhecer explicitamente a vitória de Lula faz da Argentina o único país na América do Sul que ainda não parabenizou o petista pela vitória.

'Perguntas frequentes'

Javier Milei reconheceu a vitória de Lula nas eleições de 2026? ＋

O governo argentino informou que tomou nota do resultado das eleições brasileiras, mas não emitirá um comunicado oficial para reconhecer a reeleição de Lula.

Por que a Argentina não vai parabenizar Lula pela reeleição? ＋

O porta-voz Adrian Ravier lembrou que Lula não cumprimentou pessoalmente Javier Milei após sua eleição em 2023. Segundo ele, não há previsão de um comunicado oficial argentino sobre o resultado brasileiro.

Lula parabenizou Javier Milei quando ele foi eleito em 2023? ＋

Lula não cumprimentou Milei pessoalmente nem publicou uma mensagem em suas redes sociais. O Itamaraty, porém, divulgou uma nota oficial em 19 de novembro de 2023 cumprimentando o governo eleito da Argentina, sem mencionar o nome de Milei.

Flávio Bolsonaro pediu asilo político à Argentina? ＋

Segundo o porta-voz do governo argentino, não havia, até terça-feira, 27, qualquer pedido de asilo de Flávio Bolsonaro. O governo também afirmou não ter registrado a entrada do senador no país.

Qual país da América do Sul ainda não parabenizou Lula pela reeleição? ＋

Segundo as informações da matéria, a Argentina é o único país sul-americano que ainda não parabenizou Lula pela vitória nas eleições presidenciais de 2026.

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