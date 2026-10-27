Governo Milei diz que 'tomou nota' da vitória de Lula, mas não comentará resultado eleitoral

RESUMO ＋ O governo da Argentina informou nesta terça-feira, 27, que não emitirá um comunicado para reconhecer a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O porta-voz Adrian Ravier afirmou que o governo de Javier Milei tomou nota do resultado, mas lembrou que Lula não cumprimentou pessoalmente o argentino após sua vitória em 2023. O governo também negou ter recebido um pedido de asilo de Flávio Bolsonaro.

O porta-voz do governo da Argentina, Adrian Ravier, afirmou nesta terça-feira que o Ministério de Relações Exteriores do país não vai emitir nenhum comunicado reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições brasileiras realizadas no domingo, 25. Ravier disse, porém, que o governo Milei "tomou nota" dos resultados eleitorais no Brasil.

Questionado por jornalistas de veículos de comunicação argentinos sobre um reconhecimento da vitória de Lula, o porta-voz destacou que o líder brasileiro não cumprimentou Javier Milei em 2023 por sua eleição como presidente.

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"Em 2023, quando Javier Milei foi eleito presidente, não houve nenhum gesto do presidente Lula para cumprimentá-lo pessoalmente, nem nada. Pelo menos por agora, não há nenhum comunicado que realizaremos", afirmou.

Ravier também disse que não haverá nenhuma comunicação oficial sobre o resultado eleitoral no Brasil.

O porta-voz também disse que não há, até o momento, qualquer pedido de asilo de Flávio Bolsonaro à Argentina. Mais cedo, o governo argentino afirmou que não registrou a entrada do senador no país, apesar de reportagens de meios de comunicação locais afirmarem que o parlamentar teria ingressado na Argentina com a intenção de empreender uma fuga do Brasil rumo aos Estados Unidos.

Brasil reconheceu vitória de Milei em 2023

Em 19 de novembro de 2023, o Itamaraty publicou uma nota oficial cumprimentando "o governo eleito" pela sua vitória nas eleições presidenciais da Argentina, mas sem mencionar o nome de Javier Milei. O presidente Lula não o cumprimentou em suas redes sociais à época.

A recusa de Milei em reconhecer explicitamente a vitória de Lula faz da Argentina o único país na América do Sul que ainda não parabenizou o petista pela vitória.