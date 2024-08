França espera receber 4 milhões de visitantes para os Jogos Paralímpicos

O governo da França espera que os Jogos Paralímpicos em Paris, que serão realizados de 28 de agosto a 8 de setembro, atraiam quatro milhões de visitantes, em comparação com os cerca de 12 milhões que compareceram aos Jogos Olímpicos, um número divulgado nesta terça-feira pela ministra do Esporte francesa, Amélie Oudéa-Castéra, que disse que 10% dos visitantes serão estrangeiros.

Oudéa-Castéra, que falou com a imprensa juntamente com o ministro do Interior, Gérald Darmanin, e o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO), Tony Estanguet, insistiu que eles mantêm "as mesmas exigências na organização, o mesmo desejo de um festival popular e a mesma ambição de sucesso esportivo".

Darmanin explicou que 20 mil policiais e gendarmes serão mobilizados todos os dias para a segurança dos Jogos Paralímpicos, embora seu número aumente para 25 mil em algumas ocasiões. Além disso, haverá 10 mil agentes de segurança privada.

Isso incluirá 300 oficiais dos corpos de intervenção especial GIGN, RAID e BRI, em comparação com os 600 enviados durante os Jogos Olímpicos, que ocorreram de 26 de julho a 11 de agosto. Ao todo, 35 mil policiais e gendarmes estavam de plantão todos os dias, mas o número subiu para 45 mil no dia da cerimônia de abertura.

No caso dos Jogos Paralímpicos, a cerimônia de abertura não será realizada no trecho do rio Sena que atravessa o centro de Paris, mas na Place de la Concorde e na seção adjacente da avenida Champs Elysées, e mobilizará 15 mil policiais nessas áreas.

O ministro do Interior disse que os serviços secretos não detectaram nenhuma ameaça específica de ataque contra os Jogos Paralímpicos. Darmanin ressaltou, no entanto, que os terroristas costumam agir de forma oportunista, por isso as autoridades estão "extremamente vigilantes" em relação a essas ameaças.

Ele garantiu que as diferentes delegações terão um nível de segurança equivalente ao garantido nos Jogos Olímpicos. Isso significa, entre outras coisas, que os 27 atletas e três árbitros da equipe de Israel serão protegidos "24 horas por dia" por oficiais do Grupo de Intervenção da Gendarmaria Nacional (GIGN) e pela polícia de elite RAID (Busca, Assistência, Intervenção e Dissuasão).

Estanguet divulgou que 1,7 milhão de ingressos para os Jogos Paralímpicos foram vendidos até agora, 700 mil desde o início dos Jogos Olímpicos.