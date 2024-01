BBB 24: Vinícius Rodrigues perde Bolsa Atleta de R$ 15 mil mensais por sua participação no reality

Vinícius Rodrigues, medalhista paralímpico atualmente participante do Big Brother Brasil (BBB) 24, pode enfrentar a suspensão de seu benefício do Bolsa Atleta pelo Ministério do Esporte. Atualmente, o velocista recebe R$ 15 mil por mês através do Bolsa Pódio.

Segundo a Secretaria Nacional de Alto Desempenho, o órgão não foi informado pelo atleta de 29 anos sobre sua participação no BBB, o reality show da TV Globo que estreou nesta segunda-feira, 8.

Em comunicado, o ministério esclarece que "caso a permanência dele no reality seja breve e ele saia logo, ele tem a possibilidade de solicitar a retomada do auxílio".

"Soubemos por meio da mídia, e o atleta será notificado para no prazo de 10 (dez) dias nos informar se realmente irá participar do programa, caso confirme sua participação o pagamento do benefício será suspenso, tendo em vista que não cumprirá o plano esportivo aprovado", disse o Ministério do Esporte, em nota.

Veja a seguir a íntegra da nota do Ministério do Esporte

O atleta é bolsista desde de 2016 e hoje recebe o bolsa Pódio no valor de R$15.000 por mês.

Por que Vinícius Rodrigues, do BBB 24, amputou a perna?

Vinícius Rodrigues, atualmente com 29 anos, enfrentou a amputação da perna esquerda aos 19 anos, decorrente de um acidente de moto em Maringá, no Paraná.

Durante sua internação no hospital, recebeu a visita inspiradora da medalhista paralímpica Terezinha Guilhermina, que o incentivou a explorar o mundo do esporte. Assim que se recuperou, Vinicius iniciou sua trajetória no atletismo.

Em 2015, dois anos após o acidente, participou de sua primeira competição oficial, marcando o início de uma notável jornada esportiva.

Trajetória no esporte

Membro do grupo Camarote no BBB24, Vinícius Rodrigues conquistou uma medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Como velocista, ele subiu ao pódio no Japão na categoria T63, destinada a atletas amputados acima do joelho, na corrida de 100 metros. No entanto, dois anos antes desse feito, Vinícius já havia alcançado um marco significativo no esporte.

Em 2019, ele quebrou o recorde mundial na mesma prova dos 100m na categoria T63, durante uma competição realizada no Brasil. O feito ocorreu na abertura do Open Loterias Caixa de Atletismo e Natação, em São Paulo, com Vinicius completando a corrida em 11s95.