Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno

Final da dança livre no gelo acontece às 15h30 e define as medalhas em Milano-Cortina 2026

Madison Chock e Evan Bates, casal americano: confira calendário da Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06h00.

A patinação artística volta ao centro da programação olímpica nesta quarta-feira, 11, com a disputa da dança no gelo — dança livre, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026. A prova começa às 15h30, no horário de Brasília, e encerra a competição da modalidade.

A final reúne as principais duplas do ciclo olímpico, com destaque para os americanos Madison Chock e Evan Bates, tricampeões mundiais, e os franceses Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, campeões europeus na temporada atual.

Que horas é a dança no gelo hoje?

A dança livre da dança no gelo começa às 15h30 desta quarta-feira, 11.

Onde assistir à patinação artística?

A transmissão da dança livre da patinação artística será ao vivo no Brasil pela SporTV (TV) e pela CazéTV (Youtube).

Como funciona a dança no gelo?

A dança no gelo é disputada em duas etapas: dança rítmica (programa curto) e dança livre (programa longo). A classificação final é definida pela soma das notas, atribuídas por um painel técnico e por nove árbitros responsáveis pelos componentes artísticos.

Programação da dança no gelo em Milano-Cortina 2026

9 de fevereiro – 15h20: Dança rítmica
11 de fevereiro – 15h30: Dança livre

Duplas classificadas para a dança no gelo

Alemanha
Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan

Austrália
Holly Harris / Jason Chan

Canadá
Piper Gilles / Paul Poirier
Marjorie Lajoie / Zachary Lagha
Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac

Espanha
Olivia Smart / Tim Dieck
Sofía Val / Asaf Kazimov

Estados Unidos
Christina Carreira / Anthony Ponomarenko
Madison Chock / Evan Bates
Emilea Zingas / Vadym Kolesnik

Finlândia
Juulia Turkkila / Matthias Versluis

França
Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron
Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud

Geórgia
Diana Davis / Gleb Smolkin

Grã-Bretanha
Phebe Bekker / James Hernandez
Lilah Fear / Lewis Gibson

Itália
Charlène Guignard / Marco Fabbri

Lituânia
Allison Reed / Saulius Ambrulevičius

República da Coreia
Hannah Lim / Ye Quan

República Popular da China
Wang Shiyue / Liu Xinyu

Tchéquia
Natálie Taschlerová / Filip Taschler
Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek

