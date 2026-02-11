Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno

Madison Chock e Evan Bates, casal americano: confira calendário da Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06h00.
A patinação artística volta ao centro da programação olímpica nesta quarta-feira, 11, com a disputa da dança no gelo — dança livre, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026. A prova começa às 15h30, no horário de Brasília, e encerra a competição da modalidade.
A final reúne as principais duplas do ciclo olímpico, com destaque para os americanos Madison Chock e Evan Bates, tricampeões mundiais, e os franceses Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, campeões europeus na temporada atual.
A dança livre da dança no gelo começa às 15h30 desta quarta-feira, 11.
A transmissão da dança livre da patinação artística será ao vivo no Brasil pela SporTV (TV) e pela CazéTV (Youtube).
A dança no gelo é disputada em duas etapas: dança rítmica (programa curto) e dança livre (programa longo). A classificação final é definida pela soma das notas, atribuídas por um painel técnico e por nove árbitros responsáveis pelos componentes artísticos.
9 de fevereiro – 15h20: Dança rítmica
11 de fevereiro – 15h30: Dança livre
Alemanha
Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan
Austrália
Holly Harris / Jason Chan
Canadá
Piper Gilles / Paul Poirier
Marjorie Lajoie / Zachary Lagha
Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac
Espanha
Olivia Smart / Tim Dieck
Sofía Val / Asaf Kazimov
Estados Unidos
Christina Carreira / Anthony Ponomarenko
Madison Chock / Evan Bates
Emilea Zingas / Vadym Kolesnik
Finlândia
Juulia Turkkila / Matthias Versluis
França
Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron
Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud
Geórgia
Diana Davis / Gleb Smolkin
Grã-Bretanha
Phebe Bekker / James Hernandez
Lilah Fear / Lewis Gibson
Itália
Charlène Guignard / Marco Fabbri
Lituânia
Allison Reed / Saulius Ambrulevičius
República da Coreia
Hannah Lim / Ye Quan
República Popular da China
Wang Shiyue / Liu Xinyu
Tchéquia
Natálie Taschlerová / Filip Taschler
Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek