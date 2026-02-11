São Paulo x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06h00.
São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo. O confronto é válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo, ge.tv e Premiere.
O São Paulo chega empolgado após não saber o que é derrota nos últimos quatro jogos. O time comandado por Hernán Crespo vem de uma boa sequência e busca continuar com a boa fase para seguir na parte de cima da tabela. Já o Grêmio venceu sua primeira partida na competição ao golear o Botafogo e também chega motivado, após se classificar para as semifinais do Campeonato Gaúcho, com a confiança renovada sob o comando de Luís Castro.
A partida estará disponível para streaming ao vivo no ge.tv (para assinantes) e também no Premiere.
Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.
Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon; Arthur, Noriega e Willian (Roger); Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius.