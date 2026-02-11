Esporte

São Paulo x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Partida entre São Paulo e Grêmio é válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo. O confronto é válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo, ge.tv e Premiere.

O São Paulo chega empolgado após não saber o que é derrota nos últimos quatro jogos. O time comandado por Hernán Crespo vem de uma boa sequência e busca continuar com a boa fase para seguir na parte de cima da tabela. Já o Grêmio venceu sua primeira partida na competição ao golear o Botafogo e também chega motivado, após se classificar para as semifinais do Campeonato Gaúcho, com a confiança renovada sob o comando de Luís Castro.

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre São Paulo e Grêmio terá transmissão ao vivo na Globo, ge.tv e Premiere.

Como assistir online o jogo São Paulo x Grêmio hoje?

A partida estará disponível para streaming ao vivo no ge.tv (para assinantes) e também no Premiere.

Prováveis escalações de São Paulo x Grêmio

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon; Arthur, Noriega e Willian (Roger); Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosSão Paulo Futebol Clube
Próximo

Mais de Esporte

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno

Jogos de hoje, quarta-feira, 11 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Resultado do jogo do Flamengo nesta terça-feira, 10

Mais na Exame

Mundo

Suécia testa barcos 'voadores' que podem mudar transporte público

Economia

Preço de apps como Uber e 99 cai 17,23% em janeiro após maior alta de 2025

Esporte

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Mercados

Essa ferramenta de planejamento tributário por IA derrubou ações do setor financeiro nos EUA