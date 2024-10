Fortuna Düsseldorf, da Alemanha, volta a dar ingressos de graça em ação inédita

O Fortuna Düsseldorf, da Alemanha, volta a repetir uma ação que fez muito sucesso em 2023 e vai distribuir ingressos de graça aos seus torcedores, em uma ação inédita em todo o mundo. Foram definidos quatro jogos desta temporada para a ação, e o primeiro deles acontece neste próximo domingo, 6, contra o Hamburgo, pela oitava rodada da Bundesliga 2, com quase 55 mil bilhetes distribuídos.

A campanha, que recebe o nome de Fortuna für alle (Fortuna para Todos, em alemão), começou em abril de 2023. A estratégia fazia parte de aproximar o clube da cidade e dos torcedores e os custos seriam pagos pelos patrocinadores do clube. Na ocasião, foi anunciado que as empresas parceiras assinaram um contrato de cinco anos no valor de 45 milhões de euros, sendo que pelo menos 20% deste montante iria para este projeto.

"Além de ser uma excelente forma de aproximar o torcedor do clube, é também uma demonstração de que, nem sempre, o dinheiro vem em primeiro lugar. O futebol, atualmente, virou um assunto que está diretamente atrelado a investimentos e seus respectivos retornos, quantias enormes de dinheiro, escalabilidade… Estamos deixando um pouco de lado o amor pelos clubes, a paixão que sempre foi um componente super importante no futebol. Em um primeiro momento, podemos pensar 'mas como operacionalizar isso?'Afinal, um estádio tem inúmeros custos para viabilizar uma partida, não é só abrir os portões e ligar as luzes. Mas, pensando com mais calma, a gente consegue perceber que isso é pouco perto do que o clube tem de conexão com sua torcida, ao proporcionar uma ação como essa. É um verdadeiro golaço", aponta Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes de futebol.

No primeiro jogo desta ação, realizado em outubro de 2023, o sucesso foi absoluto ao bater o recorde de público no ano, com 52 mil torcedores presentes na Merkur Spiel-Arena, na vitória de 4x3 sobre o Kaiserslautern - a capacidade do estádio é de 54.600 lugares.

O Fortuna Düsseldorf é o líder atual da segunda divisão alemã, e de acordo com a diretoria do clube, a medida adotada trouxe pontos positivos, com o aumento de 28% na venda de ingressos, além de um crescimento de 20% nos sócios. De acordo com o clube, a ação despertou o interesse da população local quando os ingressos são pagos, e aproximou a população local a frequentar o estádio, criando uma identidade na região mesmo entre aqueles que não são adeptos do futebol.

“As receitas de ticketing são relevantes para todos os times de tradição, o mercado as chama de matchday. Para times menores que eventualmente não conseguem que tais receitas sejam relevantes, apostar em uma degustação temporária com tickets gratuitos para atrair novos torcedores, criando um novo hábito de ir ao jogo e torcer pode funcionar mas ciente do desafio que será mostrar para a torcida que mesmo que o ingresso não tenha preço, ele tem valor, afinal, existem outras formas de entretenimento gratuito e tempo é dinheiro”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"Criatividade, inteligência e um ambiente institucional de ordem podem viabilizar o acesso de muitos a espaços de lazer sem que o público arque diretamente com o custo. Ações como essa repercutem em todo o mundo e podem dar a uma marca local, ao longo de alguns dias, publicidade espontanea que custaria dezenas, ou centenas de vezes mais do que custaram os ingressos, pagos antecipadamente ao clube, certamente com um desconto sobre o que seria o preço da bilheteria tradicional. A iniciativa é também interessante para o clube no longo prazo, pelo que artistas chamam de "formação de publico", seguindo lógica similar dos subsídios para cinema, teatro e outros produtos culturais. Hoje, é notório que precisamos de mecanismos que incentivem jovens a irem aos estádios, pois é cada vez menor o percentual deles interessado pelo futebol onde ele é jogado", aponta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil. A empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, se tornou acionista majoritária e controladora da TFM Agency.

"Uma ação que pode proporcionar que novos perfis de público se relacionem com o clube, com estádio lotado e boa atmosfera, e sem ter prejuízo financeiro. Sou a favor de toda e qualquer ação inovadora, que teste novas possibilidades, principalmente em um universo tradicional como de ticketing", complementa Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo

"O projeto chama atenção porque eles trazem uma filosofia que envolve identidade entre torcedores e o clube. Por mais que o futebol seja a paixão popular para milhões de pessoas, existe uma grande parcela que não frequenta estádio de futebol, e essa iniciativa pode ser um caminho. Você pode envolver parceiros comerciais que consigam demonstrar a magia dessa experiencia dentro de um estádio, inclusive com ativações que envolvam os patrocinadores", explica Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência especializada em experiência esportivas.