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Fórmula 1: qual o 'número da sorte' que Rafa Câmara vai usar no GP de São Paulo?

Campeão na base e recém-confirmado como titular da Haas para 2027, o piloto brasileiro assume o carro de Esteban Ocon no Grande Prêmio de São Paulo 2026

Fórmula 1: Câmara estreia no GP de São Paulo 2026 com a Haas (Reprodução/Instagram/@rafaccamara88)

Fórmula 1: Câmara estreia no GP de São Paulo 2026 com a Haas (Reprodução/Instagram/@rafaccamara88)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13h14.

Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 13h34.

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Rafael Câmara estreia na Fórmula 1 no GP de São Paulo 2026 pela equipe Haas, substituindo Esteban Ocon. O piloto não poderá usar seu número preferido (#50) na estreia porque já foi registrado por outro colega, então escolheu o #51. Câmara havia sido confirmado para 2027, mas sua estreia foi antecipada após a saída repentina de Ocon no GP do México.

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Rafael Câmara estreia na Fórmula 1 neste fim de semana após a saída de Esteban Ocon ser confirmada pela Haas. O jovem piloto pernambucano irá competir ao lado de Oliver Bearman no Grande Prêmio de São Paulo 2026.

Câmara foi confirmado como piloto da Haas para a temporada de 2027 em 15 de outubro, mas teve sua estreia adiantada para a corrida no Brasil. A mudança alterou diversos planos sobre a chegada de Rafa na categoria, incluindo o número escolhido pelo piloto.

Qual número Rafa Câmara irá usar na Fórmula 1 2026?

No anúncio da chegada de Câmara na Fórmula 1, o jovem piloto revelou que usaria o monoposto #50 na categoria em 2027. No entanto, o número não poderá acompanhar o brasileiro em sua estreia em 2026.

Após a saída repentina de Esteban Ocon no Grande Prêmio do México, o reserva oficial da Haas, Ryo Hirakawa, assumiu o segundo assento da equipe americana, utilizando o mesmo número escolhido por Rafael Câmara para a próxima temporada.

De forma que o monoposto #50 foi registrado no campeonato de 2026 sob o nome de Hirakawa, impedindo que o brasileiro utilize o número em sua estreia no Brasil. Rafael, então, escolheu seguir com o #51 para as últimas corridas do ano.

Por que o número #50?

Nascido em 5/5/2005, Rafael Câmara carrega o número 5 como seu número da sorte; no entanto, Gabriel Bortoleto, seu companheiro brasileiro, já compete com este monoposto.

Carlos Sainz, da Williams, é o representante do número 55 e construiu grande parte da sua identidade visual nas redes sociais ao redor disso.

Por isso, Câmara precisou encontrar outro número relacionado ao cinco: o 50.

Câmara assume lugar de Ocon em 2027

No fim de setembro, Esteban Ocon revelou que estaria deixando a Haas no próximo ano, como já era especulado há meses nas redes sociais. Rafael estava entre os principais concorrentes para a vaga na equipe.

Em uma coletiva de imprensa, o chefe da Haas, Ayao Komatsu, foi questionado sobre o patrocínio e o dinheiro que a escolha do brasileiro traria para a equipe, e respondeu: "Todos os pilotos que testamos estavam trazendo dinheiro. Escolhemos o mais rápido deles."

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