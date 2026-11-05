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Jogo no Brasil tem 51 expulsões e supera recorde mundial de cartões vermelhos

Confusão entre Uberlândia e Mamoré, pelo Mineiro Sub-20, terminou com dezenas de jogadores e membros das comissões técnicas expulsos; marca anterior era de 36

Partida do Campeonato Mineiro Sub-20 tem 51 expulsões (Reprodução)

Partida do Campeonato Mineiro Sub-20 tem 51 expulsões (Reprodução)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11h20.

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Uma partida do Campeonato Mineiro Sub-20 registrou 51 expulsões, superando o recorde mundial anterior de cartões vermelhos em futebol. A briga generalizada ocorreu após uma provocação durante a comemoração de um gol, resultando em confrontos entre jogadores e comissões técnicas. O episódio aconteceu em Uberlândia (MG) e ainda aguarda reconhecimento oficial pelo Guinness World Records.

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Uma partida da segunda divisão do Campeonato Mineiro Sub-20 entrou para a história do futebol por um motivo negativo. O confronto entre Uberlândia e Mamoré, pela semifinal do torneio, terminou com 51 expulsões após uma briga generalizada no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). O número supera a marca de 36 cartões vermelhos registrada em um jogo na Argentina, em 2011, e representa um novo recorde mundial.

O Mamoré venceu por 3 a 1, no domingo, 1º de novembro. A confusão começou aos 54 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, logo depois do terceiro gol da equipe visitante. Na comemoração, o jogador Davi Fernandes fez gestos provocativos em direção ao banco de reservas do Uberlândia e proferiu ofensas, conforme o relato do árbitro Fernando Patrick Modesto na súmula.

A reação desencadeou uma briga generalizada, com troca de socos e pontapés entre jogadores e integrantes das comissões técnicas. Também houve arremesso de objetos, e gandulas foram citados no relatório da arbitragem por participação nas agressões.

Como foram distribuídas as 51 expulsões?

Do total registrado, 43 expulsões foram de jogadores e oito de integrantes das comissões técnicas. O Mamoré teve 29 pessoas expulsas, enquanto o Uberlândia somou 22.

A maior parte das punições ocorreu por causa da confusão no fim da partida: 48 cartões vermelhos foram registrados em decorrência da briga. Os outros três foram aplicados por situações ocorridas durante o jogo, antes do tumulto.

Como a dimensão da confusão impediu que o árbitro apresentasse fisicamente todos os cartões no gramado, as expulsões foram detalhadas na súmula após o encerramento da partida. O documento registra que os envolvidos foram punidos por atingir adversários com socos e pontapés.

O que provocou a confusão entre Uberlândia e Mamoré?

O episódio teve início após o terceiro gol do Mamoré, marcado aos 54 minutos do segundo tempo. Durante a comemoração, Davi Fernandes provocou o banco de reservas do Uberlândia, o que desencadeou a reação dos adversários.

A súmula também relata outros episódios de tensão durante a partida. No segundo tempo, dirigentes do Uberlândia invadiram o gramado para reclamar com a arbitragem após uma expulsão. O árbitro relatou ter recebido ameaças verbais e de morte e informou que foi registrado um boletim de ocorrência.

A confusão se estendeu para além dos jogadores. De acordo com o relatório, gandulas participaram das agressões e objetos foram arremessados em direção a atletas e membros das comissões técnicas. O tumulto interrompeu a partida e impediu a apresentação dos cartões vermelhos no momento das expulsões.

Qual era o recorde mundial de expulsões em uma partida?

Até então, a maior marca conhecida era de 36 expulsões, em uma partida entre Atlético Claypole e Victoriano Arenas, pela quinta divisão do futebol argentino, em 27 de fevereiro de 2011.

O confronto terminou em uma briga generalizada, que levou à expulsão de jogadores das duas equipes. Com as 51 punições registradas no duelo entre Uberlândia e Mamoré, o número brasileiro supera em 15 a marca argentina.

Apesar da repercussão internacional, a nova marca ainda depende de eventual reconhecimento oficial pelo Guinness World Records. O episódio, porém, já aparece nas reportagens como o maior número de expulsões registrado em uma partida de futebol.

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