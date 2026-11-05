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Estas são as áreas do mercado financeiro que mais procuram profissionais especializados

Conhecimentos em gestão de riscos, finanças corporativas e regulamentação financeira estão entre as competências valorizadas pelos recrutadores

Estas são as áreas do mercado financeiro que mais procuram profissionais especializados

Estas são as áreas do mercado financeiro que mais procuram profissionais especializados

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13h31.

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O mercado financeiro reúne oportunidades profissionais em diferentes segmentos, de bancos de investimento a fintechs e gestoras de recursos. Nesse cenário, algumas especializações concentram a demanda por profissionais capazes de lidar com operações complexas, regulamentações e decisões estratégicas.

O Guia Salarial 2025, da consultoria Robert Half, identificou bancos de investimento, empresas de meios de pagamento, fintechs e fundos de private equity entre os segmentos que lideravam as contratações no setor. Entre as áreas funcionais mais procuradas estavam comercial, compliance, auditoria, controles internos, crédito, risco e fusões e aquisições.

O levantamento também identificou habilidades técnicas valorizadas pelos empregadores, como gestão de riscos financeiros, finanças corporativas, conhecimento da regulamentação financeira e domínio de idiomas.

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4 áreas do mercado financeiro com demanda por especialistas

1. Crédito e gestão de riscos

A análise de crédito e a gestão de riscos estão entre as atividades centrais das instituições financeiras. Profissionais dessas áreas avaliam a capacidade de pagamento de pessoas e empresas, identificam possíveis inadimplências e acompanham a exposição das organizações a diferentes riscos.

Com a expansão das operações de crédito e dos serviços financeiros digitais, esse trabalho envolve também a interpretação de dados, a análise de cenários econômicos e o desenvolvimento de estratégias para reduzir perdas.

Segundo a Robert Half, vice-presidentes e gerentes de crédito e risco estavam entre os profissionais mais procurados pelo setor em 2025.

2. Compliance, auditoria e controles internos

O crescimento e a diversificação dos serviços financeiros aumentam a necessidade de profissionais especializados em regulamentação e governança.

Na área de compliance, o trabalho envolve garantir que as operações estejam de acordo com normas e exigências legais. Já auditoria e controles internos verificam processos, identificam inconsistências e ajudam a prevenir fraudes e irregularidades.

O conhecimento das regras estabelecidas por órgãos reguladores, como Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), está entre as competências relevantes para quem deseja atuar nessas funções.

3. Fusões e aquisições (M&A)

A área de fusões e aquisições, conhecida pela sigla M&A, envolve operações de compra, venda, incorporação e reorganização de empresas.

Os profissionais desse segmento participam de avaliações financeiras, análises de mercado, negociações e processos de due diligence, que verificam a situação financeira, jurídica e operacional de uma companhia antes de uma transação.

O Guia Salarial 2025 da Robert Half identificou os associates de M&A entre os profissionais mais procurados do mercado financeiro. A função exige conhecimentos de finanças corporativas, avaliação de empresas e modelagem financeira.

São seis áreas de especialização em uma única oferta: Inteligência Artificial, Finanças, Liderança, Marketing, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado. Aproveite a Black Friday EXAME Saint Paul.

4. Finanças corporativas e gestão financeira

A gestão financeira também aparece entre as frentes estratégicas de contratação. Profissionais dessa área trabalham com planejamento, análise de investimentos, estrutura de capital, orçamento e acompanhamento dos resultados financeiros.

O conhecimento técnico permite avaliar alternativas de financiamento, identificar oportunidades de alocação de recursos e apoiar decisões que afetam a sustentabilidade financeira dos negócios.

No levantamento da Robert Half, diretores de finanças também estavam entre os profissionais mais demandados pelo setor.

Quais conhecimentos podem ampliar as oportunidades no setor?

A especialização no mercado financeiro envolve mais do que conhecer produtos de investimento ou acompanhar indicadores econômicos. As exigências variam conforme a função, mas algumas competências aparecem em diferentes segmentos.

O domínio de gestão de riscos financeiros, finanças corporativas e regulamentação está entre os conhecimentos técnicos valorizados pelos recrutadores. Certificações como CFP, CFA e CGA também aparecem entre as qualificações exigidas em determinadas posições.

Além disso, pensamento crítico, inteligência emocional, comunicação e gestão de stakeholders são habilidades comportamentais importantes para profissionais que precisam interpretar informações e participar de decisões estratégicas.

Para quem já atua como analista, coordenador ou gerente, aprofundar conhecimentos em finanças e ampliar a visão sobre o funcionamento do setor pode contribuir para a transição entre áreas e para a preparação para posições de maior responsabilidade.

Uma das possibilidades é buscar uma formação executiva voltada ao mercado financeiro, com conteúdos sobre investimentos, gestão de recursos, análise de riscos e finanças corporativas. Os MBAs permitem organizar e aprofundar esses conhecimentos, relacionando conceitos técnicos aos desafios da atuação profissional.

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