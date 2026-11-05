Estas são as áreas do mercado financeiro que mais procuram profissionais especializados

O mercado financeiro reúne oportunidades profissionais em diferentes segmentos, de bancos de investimento a fintechs e gestoras de recursos. Nesse cenário, algumas especializações concentram a demanda por profissionais capazes de lidar com operações complexas, regulamentações e decisões estratégicas.

O Guia Salarial 2025, da consultoria Robert Half, identificou bancos de investimento, empresas de meios de pagamento, fintechs e fundos de private equity entre os segmentos que lideravam as contratações no setor. Entre as áreas funcionais mais procuradas estavam comercial, compliance, auditoria, controles internos, crédito, risco e fusões e aquisições.

O levantamento também identificou habilidades técnicas valorizadas pelos empregadores, como gestão de riscos financeiros, finanças corporativas, conhecimento da regulamentação financeira e domínio de idiomas.

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4 áreas do mercado financeiro com demanda por especialistas

1. Crédito e gestão de riscos

A análise de crédito e a gestão de riscos estão entre as atividades centrais das instituições financeiras. Profissionais dessas áreas avaliam a capacidade de pagamento de pessoas e empresas, identificam possíveis inadimplências e acompanham a exposição das organizações a diferentes riscos.

Com a expansão das operações de crédito e dos serviços financeiros digitais, esse trabalho envolve também a interpretação de dados, a análise de cenários econômicos e o desenvolvimento de estratégias para reduzir perdas.

Segundo a Robert Half, vice-presidentes e gerentes de crédito e risco estavam entre os profissionais mais procurados pelo setor em 2025.

2. Compliance, auditoria e controles internos

O crescimento e a diversificação dos serviços financeiros aumentam a necessidade de profissionais especializados em regulamentação e governança.

Na área de compliance, o trabalho envolve garantir que as operações estejam de acordo com normas e exigências legais. Já auditoria e controles internos verificam processos, identificam inconsistências e ajudam a prevenir fraudes e irregularidades.

O conhecimento das regras estabelecidas por órgãos reguladores, como Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), está entre as competências relevantes para quem deseja atuar nessas funções.

3. Fusões e aquisições (M&A)

A área de fusões e aquisições, conhecida pela sigla M&A, envolve operações de compra, venda, incorporação e reorganização de empresas.

Os profissionais desse segmento participam de avaliações financeiras, análises de mercado, negociações e processos de due diligence, que verificam a situação financeira, jurídica e operacional de uma companhia antes de uma transação.

O Guia Salarial 2025 da Robert Half identificou os associates de M&A entre os profissionais mais procurados do mercado financeiro. A função exige conhecimentos de finanças corporativas, avaliação de empresas e modelagem financeira.

São seis áreas de especialização em uma única oferta: Inteligência Artificial, Finanças, Liderança, Marketing, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado. Aproveite a Black Friday EXAME Saint Paul.

4. Finanças corporativas e gestão financeira

A gestão financeira também aparece entre as frentes estratégicas de contratação. Profissionais dessa área trabalham com planejamento, análise de investimentos, estrutura de capital, orçamento e acompanhamento dos resultados financeiros.

O conhecimento técnico permite avaliar alternativas de financiamento, identificar oportunidades de alocação de recursos e apoiar decisões que afetam a sustentabilidade financeira dos negócios.

No levantamento da Robert Half, diretores de finanças também estavam entre os profissionais mais demandados pelo setor.

Quais conhecimentos podem ampliar as oportunidades no setor?

A especialização no mercado financeiro envolve mais do que conhecer produtos de investimento ou acompanhar indicadores econômicos. As exigências variam conforme a função, mas algumas competências aparecem em diferentes segmentos.

O domínio de gestão de riscos financeiros, finanças corporativas e regulamentação está entre os conhecimentos técnicos valorizados pelos recrutadores. Certificações como CFP, CFA e CGA também aparecem entre as qualificações exigidas em determinadas posições.

Além disso, pensamento crítico, inteligência emocional, comunicação e gestão de stakeholders são habilidades comportamentais importantes para profissionais que precisam interpretar informações e participar de decisões estratégicas.

Para quem já atua como analista, coordenador ou gerente, aprofundar conhecimentos em finanças e ampliar a visão sobre o funcionamento do setor pode contribuir para a transição entre áreas e para a preparação para posições de maior responsabilidade.

Uma das possibilidades é buscar uma formação executiva voltada ao mercado financeiro, com conteúdos sobre investimentos, gestão de recursos, análise de riscos e finanças corporativas. Os MBAs permitem organizar e aprofundar esses conhecimentos, relacionando conceitos técnicos aos desafios da atuação profissional.

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