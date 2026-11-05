Pai de Jude Bellingham faz sete gols em estreia pela seleção inglesa de veteranos

O sobrenome Bellingham ganhou destaque no futebol inglês por mais um motivo — desta vez, fora dos grandes estádios. Mark Bellingham, pai dos jogadores Jude e Jobe, marcou sete gols em sua estreia pela seleção inglesa de jogadores com mais de 50 anos. O feito aconteceu no domingo, 1º de novembro, na goleada por 13 a 1 sobre a República da Irlanda, em Cambridgeshire, na Inglaterra.

Aos 50 anos, o ex-atacante teve participação decisiva no resultado. Mark marcou seis vezes ainda no primeiro tempo e deu uma assistência para Kerry Giddings, que fechou a etapa inicial com o placar de 7 a 0. Depois do intervalo, o inglês voltou a balançar as redes e completou sua marca de sete gols.

A seleção inglesa ampliou a vantagem na segunda etapa com gols de Alex Sykes, Kevin Marsden, Richard Vercesi e Paul Betson, além de mais um de Giddings. A Irlanda marcou o gol de honra no decorrer do segundo tempo.

Quem é Mark Bellingham, pai de Jude e Jobe?

Conhecido na Inglaterra como o “Pelé do futebol amador”, Mark construiu sua trajetória principalmente em divisões não profissionais e semiprofissionais do país. Ao longo de 17 anos de carreira, defendeu 22 clubes e marcou mais de 700 gols, segundo relatos sobre sua trajetória.

Entre as equipes pelas quais passou estão Leamington, Stourbridge, Sutton Coldfield Town e Bromsgrove Sporting. Também teve passagens por Cheltenham Town e Newport County no fim da década de 1990.

Mark encerrou sua carreira regular como jogador em 2019, mas continuou participando de competições de veteranos. Ao completar 50 anos, em março de 2026, tornou-se elegível para a seleção inglesa da categoria e recebeu sua primeira convocação.

Mark Bellingham também teve papel na carreira dos filhos

Além da trajetória nos gramados, Mark teve participação importante no desenvolvimento esportivo dos filhos. Jude, atualmente no Real Madrid, e Jobe, que defende o Borussia Dortmund, chegaram ao futebol profissional após iniciarem suas trajetórias em Birmingham.

Mark ajudou a fundar o Stourbridge Juniors, clube no qual Jude começou a jogar, e acompanhou de perto a formação dos dois atletas. Em entrevistas, o meio-campista do Real Madrid já destacou a influência do pai em seu interesse pelo futebol, lembrando que acompanhava suas partidas nas divisões amadoras.