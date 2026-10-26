Fórmula 1: o que Kimi Antonelli precisa para ser campeão no GP do México?

A decisão do campeonato da Fórmula 1 2026 pode ser confirmada no Grande Prêmio da Cidade do México. Neste domingo, 25, Kimi Antonelli venceu o GP dos Estados Unidos, disputado em Austin, no Texas, e ampliou sua vantagem na liderança, mas não conseguiu garantir o título antecipado.

O italiano da Mercedes chegou a 365 pontos, contra 242 de George Russell, seu companheiro de equipe, e 241 de Lewis Hamilton, da Ferrari. Antonelli precisava que Russell terminasse a corrida norte-americana em nono lugar ou abaixo e Hamilton ficasse em quinto ou pior. No entanto, o britânico da Mercedes terminou em oitavo, enquanto Hamilton cruzou a linha de chegada na quarta posição.

Com o resultado, Antonelli terá uma nova oportunidade de conquistar o campeonato no domingo, 1º de novembro, no México. Restarão quatro etapas depois da corrida, com 100 pontos ainda em disputa. O líder precisa somar apenas dois pontos para assegurar o título independentemente dos resultados dos adversários.

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão no México?

A conta principal é simples: terminar entre os nove primeiros garante o título a Antonelli, sem depender dos resultados de Russell ou Hamilton. Um nono lugar vale dois pontos e levaria o italiano a 367 no campeonato. Mesmo que Russell vença a corrida, poderá chegar a 267 pontos, ficando 100 atrás do líder. Nesse cenário, Antonelli leva vantagem no desempate pelo número de vitórias.

Veja as combinações para a etapa mexicana:

Resultado de Antonelli Condição para conquistar o título 1º ao 9º lugar Campeão, independentemente dos resultados dos rivais 10º lugar Campeão se Russell não vencer 11º lugar ou pior, ou abandono Campeão se Russell e Hamilton não vencerem

Se terminar em décimo, Antonelli somará um ponto e chegará a 366. Nesse caso, Russell ainda poderá manter a disputa aberta se vencer a corrida. Já se o italiano não pontuar, precisará torcer para que nem Russell nem Hamilton vençam o GP do México.

Vale mencionar que, caso confirme o título no México, Antonelli será o piloto mais jovem a vencer a Fórmula 1, superando Sebastian Vettel, que conquistou seu primeiro campeonato mundial em 2010, aos 23 anos e 133 dias. O italiano terá 20 anos e 68 dias na corrida mexicana. Além disso, a conquista faria dele o primeiro piloto italiano a vencer o Mundial de F1 desde Alberto Ascari, campeão em 1952 e 1953.

A próxima etapa será disputada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, no domingo, 1º de novembro, às 17h (horário de Brasília).