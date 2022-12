Fora da Copa e de bolso vazio: quanto cada jogador da Alemanha perdeu com a eliminação

Ao ser eliminada da Copa do Mundo do Catar na fase de grupos, na quinta-feira, 1º, a seleção da Alemanha perdeu não apenas a chance de conquistar o pentacampeonato, mas uma quantia milionária em prêmios e bonificações. A equipe foi a terceira colocada do Grupo E, com quatro pontos, e ficou atrás da Espanha e do Japão.

Os jogadores alemães ganhariam 400 mil euros cada, o equivalente a cerca de 2,2 milhões de reais pela cotação atual, se vencessem o torneio este ano, segundo o jornal espanhol AS. O valor, combinado com a federação de futebol do país (DFB), seria mais alto do que os 300 mil euros (1,65 milhão de reais) pagos em 2014, quando a Alemanha venceu a Copa do Mundo no Brasil.

O capitão do time, Manuel Neuer, e os jogadores Thomas Müller, Joshua Kimmich e Ilkay Gündogan negociaram o prêmio com o presidente da DFB, Bernd Neuendorf. O bônus custaria à federação um total de 10,4 milhões de euros (57,3 milhões de reais), que seriam distribuídos entre os 26 jogadores da seleção alemã.

Se a seleção alemã tivesse avançado para as oitavas de final, cada jogador receberia 50 mil euros (275 mil reais). A participação nas quartas de final seria premiada com 100 mil euros (550 mil reais). Cada atleta receberia 150 mil euros (825 mil reais) se o time chegasse à semifinal.

O prêmio para cada jogador, se a seleção alemã conquistasse o terceiro lugar do pódio, seria de 200 mil euros (1,1 milhão de reais). No caso de chegar ao segundo lugar, seriam pagos 250 mil euros (1,3 milhão de reais) a cada atleta.

Além disso, ao não se classificar para as oitavas de final, a federação alemã deixou de ganhar uma indenização de 13 milhões de euros (71,6 milhões de reais) paga pela Fifa às equipes que avançaram para a próxima fase, segundo o jornal espanhol.

A Fifa paga cerca de 9 milhões de euros (49,6 milhões de reais) às 16 equipes eliminadas após a fase de grupos. Cada uma das 32 seleções classificadas para o Mundial já havia recebido 1,5 milhão de euros (8,2 milhões de reais) antes do torneio para cobrir os custos de preparação.

O campeão da Copa receberá 42 milhões de euros (231,4 milhões de reais) da Fifa. O finalista que perder a partida receberá 30 milhões de euros (165,3 milhões de reais). O terceiro colocado levará 27 milhões de euros (148,8 milhões de reais), e o perdedor da disputa pelo terceiro lugar ficará com 25 milhões de euros (137,7 milhões de reais).

LEIA TAMBÉM: