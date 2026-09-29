Quando é o próximo jogo do Brasil?

Após um empate e uma vitória contra a Austrália, o Brasil encerra a Data Fifa contra a Índia. (NELSON ALMEIDA/AFP) (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15h31.
RESUMO | A Seleção Brasileira encerra sua participação na Data Fifa de outubro com um confronto inédito contra a Índia, marcado para o dia 3 de outubro de 2026, às 11h (horário de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
A Seleção Brasileira se prepara para encerrar a atual Data Fifa com um duelo histórico e inédito. No próximo sábado, 3, o Brasil entra em campo para enfrentar a Índia, às 11h (horário de Brasília), no monumental Salt Lake Stadium (oficialmente chamado de Vivekananda Yuba Bharati Krirangan), localizado em Calcutá. Com capacidade para aproximadamente 63 mil torcedores, o palco receberá a bola rolando às 19h30 no horário local.
Este compromisso encerra a maratona de amistosos internacionais da seleção principal no exterior. Tratando-se de um confronto inédito, as equipes principais de Brasil e Índia nunca se enfrentaram oficialmente na história do futebol, o que acrescenta um apelo especial de curiosidade técnica e tática para os torcedores que acompanharão a transmissão da partida.
O amistoso entre Brasil e Índia será transmitido ao vivo pela TV Globo (em rede nacional na TV aberta), pelos canais sportv (na grade de televisão por assinatura), pela ge TV (através de transmissão gratuita no YouTube), além da plataforma de streaming Globoplay.
Antes de encarar o desafio inédito em solo indiano, a Seleção Brasileira mediu forças com a Austrália em uma série de dois amistosos disputados no final de setembro de 2026, que serviram para testar variações táticas e consolidar peças importantes sob o comando da comissão técnica. O primeiro embate, realizado no dia 25 de setembro, terminou em um duelo equilibrado que acabou empatado pelo placar de 1 a 1, evidenciando as dificuldades de adaptação do time canarinho fora de casa.
Poucos dias depois, no dia 29, o Brasil voltou a encarar os australianos e impôs uma superioridade em campo, goleando o adversário por 4 a 2. A vitória foi construída com grande atuação coletiva e gols marcados por Vanderson, Raphinha (de pênalti), Bruno Guimarães e Vinicius Júnior (também cobrando penalidade), enquanto Alessandro Circati e Connor Metcalfe descontaram para os mandantes. O confronto marcou o nono duelo oficial na história entre brasileiros e australianos.
O Brasil enfrenta a Índia no sábado, 3 de outubro de 2026, às 11h (horário de Brasília).
O amistoso acontecerá no Salt Lake Stadium, na cidade de Calcutá, na Índia.
A transmissão será feita pela TV Globo, sportv, ge TV (YouTube) e Globoplay.
Não. Esta será a primeira partida oficial entre as seleções principais de ambos os países na história.
O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 no amistoso disputado em 29 de setembro de 2026.