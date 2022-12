Memes da eliminação da Alemanha viralizam na internet

Na tarde desta quinta-feira, 1°, a seleção alemã foi eliminada da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. O jogo foi válido pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar.

Mesmo vencendo a Costa Rica por 4 a 2, os alemães não conseguiram pontos suficientes para se classificar. A equipe teve o mesmo número de pontos da Espanha, mas foi superada pelo saldo de gols.

Os torcedores brasileiros, como de costume, foram para as redes sociais rir do resultado inusitado e, claro, da rival alemã eliminada. Veja os melhores memes sobre a Alemanha eliminada:

*brasileiro não guarda rancor* Alemanha e Bélgica sai da fase de grupos no mesmo dia O brasileiro: pic.twitter.com/r0U8qhqnE6 — jeff (@JeffyuriYuri) December 1, 2022

DUAS INIMIGAS DO BRASIL ELIMINADAS DA COPA DO MUNDO SÓ HOJE: ALEMANHA E BÉLGICA ESSE HEXA VAI VIM EU TO SENTINDO pic.twitter.com/NUxHLBbuGP — matheus (@whomath) December 1, 2022

VAI TOMAR NO CU, ALEMANHA, DEU NEM TEMPO DE DESCONTAR O 7x1 KKKKKKKKKK pic.twitter.com/ya3ZrsUT1B — 𝒂𝒆́𝒍𝒕𝒐 6x⭐️🇧🇷🇧🇷 (@aelto_) December 1, 2022

Os 60 segundos de felicidade com Costa Rica e Japão eliminando Espanha e Alemanha da Copa do Mundo foram inesquecíveis. — Planeta do Futebol 🌎 | 🇧🇷🏆 (@futebol_info) December 1, 2022

ESPANHA E ALEMANHA SENDO ELIMINADAS DA COPA DO MUNDO! pic.twitter.com/COJXGEO0rg — CHOQUEI (@choquei) December 1, 2022

O JAPÃO ESTÁ CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR NO GRUPO E A ALEMANHA ESTÁ FORA DA COPA, MEU DEUS DO CÉU ISSO É COPA DO MUNDO pic.twitter.com/WcUHNLOtDb — 가비🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Gabiirodss) December 1, 2022

A Alemanha foi eliminada da #CopadoMundo ?

Tadinha...https://t.co/gcQIU242Qw — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) December 1, 2022