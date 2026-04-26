Fluminense x Chapecoense: onde assistir ao vivo e horário

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 1º DE ABRIL: Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, observa antes da partida do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, em Rio de Janeiro, Brasil, em 1º de abril de 2026. ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images) )
Redação Exame
Publicado em 26 de abril de 2026 às 05h55.
O Fluminense recebe a Chapecoense neste domingo, às 20h30, no estádio do Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca mais um capítulo da luta do Tricolor para se firmar entre os candidatos ao título nacional.
O confronto entre Fluminense x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela Record TV (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).