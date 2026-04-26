Fluminense x Chapecoense: onde assistir ao vivo e horário

O Fluminense recebe a Chapecoense neste domingo, às 20h30, no estádio do Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca mais um capítulo da luta do Tricolor para se firmar entre os candidatos ao título nacional.

Situação das equipes

Fluminense : ocupa a 3ª colocação com 23 pontos. Vem de vitória por 3 a 2 sobre o Santos, fora de casa, mas Copa do Brasil . : ocupa a 3ª colocação com 23 pontos. Vem de vitória por 3 a 2 sobre o Santos, fora de casa, mas empatou sem gols contra o Operário-PR na estreia da

Chapecoense: amarga a lanterna do Brasileirão com apenas 8 pontos. Na última rodada, perdeu por 4 a 1 para o Botafogo e voltou a ser derrotada pelo mesmo adversário na Copa do Brasil, desta vez por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

O confronto entre Fluminense x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela Record TV (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).

Prováveis escalações