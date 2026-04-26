Esporte

Fluminense x Chapecoense: onde assistir ao vivo e horário

Os cariocas querem manter o embalo da temporada, enquanto os catarinenses buscam sair da lanterna da competição

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 1º DE ABRIL: Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, observa antes da partida do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, em Rio de Janeiro, Brasil, em 1º de abril de 2026. ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images) )

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 1º DE ABRIL: Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, observa antes da partida do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, em Rio de Janeiro, Brasil, em 1º de abril de 2026. ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images) )

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de abril de 2026 às 05h55.

O Fluminense recebe a Chapecoense neste domingo, às 20h30, no estádio do Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca mais um capítulo da luta do Tricolor para se firmar entre os candidatos ao título nacional.

Situação das equipes

  • Fluminense: ocupa a 3ª colocação com 23 pontos. Vem de vitória por 3 a 2 sobre o Santos, fora de casa, mas empatou sem gols contra o Operário-PR na estreia da Copa do Brasil.
  • Chapecoense: amarga a lanterna do Brasileirão com apenas 8 pontos. Na última rodada, perdeu por 4 a 1 para o Botafogo e voltou a ser derrotada pelo mesmo adversário na Copa do Brasil, desta vez por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

O confronto entre Fluminense x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela Record TV (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).

Prováveis escalações

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Freytes e Renê; Facundo Bernal, Hércules e Jefferson Savarino; Kevin Serna, Rodrigo Castillo e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
  • Chapecoense: Rafael Santos; Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e Vinicius Balieiro; Ítalo, Bolasie e Marcinho. Técnico: Fábio Matias.
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