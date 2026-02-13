Esporte

Fluminense x Botafogo: veja placar da partida pelo Brasileirão

Veja tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2026

Fluminense: tricolor carioca marcou o único gol da partida contra o Botafogo no começo do segundo temmpo da partida. (Wagner Meier/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h33.

O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Maracanã, pela Campeonato Brasileiro de 2026. O gol da partida foi marcado por Lucho Acosta, em jogada no segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor entra provisoriamente no G-4 da competição e chega a sete pontos, assumindo a segunda colocação na tabela. O Botafogo, por sua vez, permanece com três pontos e ocupa a parte intermediária da classificação.

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa física e pouca criatividade. As equipes cometeram muitas faltas, receberam cartões e produziram pouco ofensivamente. O Fluminense teve maior iniciativa, mas criou poucas chances claras. A melhor oportunidade saiu dos pés de Canobbio, que acertou a trave na reta final da etapa inicial.

Na volta do intervalo, o Fluminense voltou mais agressivo e passou a pressionar o adversário. John Kennedy desperdiçou boa chance logo nos primeiros minutos, mas o domínio tricolor se consolidou pouco depois.

Aos nove minutos, após rebote do goleiro Neto em chute de Martinelli, Lucho Acosta aplicou um toque por cobertura dentro da pequena área e completou para o fundo da rede, marcando um golaço e abrindo o placar no clássico.

O Botafogo ainda tentou reagir e passou a ter superioridade numérica após a expulsão de Canobbio, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances reais. A melhor oportunidade veio em cobrança de falta que acertou a trave.

Nos minutos finais, o Fluminense administrou a vantagem, controlou o ritmo da partida e confirmou a vitória diante do rival. O time volta a campo na segunda-feira, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, enquanto o Botafogo enfrenta o Flamengo no domingo, também pelo estadual.

Confira tabela do Campeonato Brasileiro 2026

ClassificaçãoTimePJVEDGPGCSG%Últ. Jogos
1Palmeiras73210104677
2São Paulo7321052377
3Fluminense7321042277
4Bahia7321042277
5Athletico-PR62200312100
6Bragantino6320122066
7Chapecoense5312086255
8Mirassol5312065155
9Coritiba4311155044
10Flamengo4311144044
11Botafogo3310276133
12Corinthians3210132150
13Grêmio3310267-133
14Vitória3310247-333
15Atlético-MG2302156-122
16Remo2302157-222
17Vasco1301224-211
18Santos1301247-311
19Internacional1301225-311
20Cruzeiro1301238-511
