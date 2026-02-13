Fluminense x Botafogo: veja placar da partida pelo Brasileirão

Fluminense: tricolor carioca marcou o único gol da partida contra o Botafogo no começo do segundo temmpo da partida. (Wagner Meier/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h33.
O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Maracanã, pela Campeonato Brasileiro de 2026. O gol da partida foi marcado por Lucho Acosta, em jogada no segundo tempo.
Com o resultado, o Tricolor entra provisoriamente no G-4 da competição e chega a sete pontos, assumindo a segunda colocação na tabela. O Botafogo, por sua vez, permanece com três pontos e ocupa a parte intermediária da classificação.
O primeiro tempo foi marcado por muita disputa física e pouca criatividade. As equipes cometeram muitas faltas, receberam cartões e produziram pouco ofensivamente. O Fluminense teve maior iniciativa, mas criou poucas chances claras. A melhor oportunidade saiu dos pés de Canobbio, que acertou a trave na reta final da etapa inicial.
Na volta do intervalo, o Fluminense voltou mais agressivo e passou a pressionar o adversário. John Kennedy desperdiçou boa chance logo nos primeiros minutos, mas o domínio tricolor se consolidou pouco depois.
Aos nove minutos, após rebote do goleiro Neto em chute de Martinelli, Lucho Acosta aplicou um toque por cobertura dentro da pequena área e completou para o fundo da rede, marcando um golaço e abrindo o placar no clássico.
O Botafogo ainda tentou reagir e passou a ter superioridade numérica após a expulsão de Canobbio, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances reais. A melhor oportunidade veio em cobrança de falta que acertou a trave.
Nos minutos finais, o Fluminense administrou a vantagem, controlou o ritmo da partida e confirmou a vitória diante do rival. O time volta a campo na segunda-feira, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, enquanto o Botafogo enfrenta o Flamengo no domingo, também pelo estadual.
|Classificação
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|Últ. Jogos
|1
|Palmeiras
|7
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|77
|2
|São Paulo
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|77
|3
|Fluminense
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|4
|Bahia
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|5
|Athletico-PR
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|100
|6
|Bragantino
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|0
|66
|7
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|8
|Mirassol
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|55
|9
|Coritiba
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|44
|10
|Flamengo
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|44
|11
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|12
|Corinthians
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|50
|13
|Grêmio
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|7
|-1
|33
|14
|Vitória
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|33
|15
|Atlético-MG
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|22
|16
|Remo
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|22
|17
|Vasco
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|11
|18
|Santos
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|11
|19
|Internacional
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|11
|20
|Cruzeiro
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|11