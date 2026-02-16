Fluminense x Bangu: onde assistir e horário pelas quartas de final do Campeonato Carioca

O Fluminense e Bangu se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 18h, no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O confronto eliminatório terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Em jogo único, quem vencer avança às semifinais. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. O Fluminense chega como um dos times mais consistentes do início de temporada no futebol brasileiro. Desde a estreia do elenco principal, o Tricolor soma seis vitórias em sete partidas, incluindo três clássicos — dois triunfos sobre o Botafogo e um diante do Flamengo.

No Maracanã, a tendência é de uma equipe tricolor com ritmo intenso e presença ofensiva constante. O Bangu, por outro lado, sofreu em média 1,2 gol por partida na fase inicial do Estadual e tenta surpreender para seguir vivo na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Bangu hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta segunda-feira, às 18h, entre Fluminense e Bangu terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Bangu hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes (Ignácio) e Guilherme Arana; Bernal (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta (Savarino); Serna, John Kennedy e Canobbio.

Técnico: Luis Zubeldía.

Bangu: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Mauro Silva, Dioguinho e Walber; Lucas Sibito, Patryck Ferreira e Luizinho.

Técnico: Flávio Tinoco.