Fluminense x Bangu: onde assistir e horário pelas quartas de final do Campeonato Carioca

Partida entre Fluminense x Bangu é válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14h41.

Última atualização em 16 de fevereiro de 2026 às 14h42.

O Fluminense e Bangu se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 18h, no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O confronto eliminatório terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Em jogo único, quem vencer avança às semifinais. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. O Fluminense chega como um dos times mais consistentes do início de temporada no futebol brasileiro. Desde a estreia do elenco principal, o Tricolor soma seis vitórias em sete partidas, incluindo três clássicos — dois triunfos sobre o Botafogo e um diante do Flamengo.

No Maracanã, a tendência é de uma equipe tricolor com ritmo intenso e presença ofensiva constante. O Bangu, por outro lado, sofreu em média 1,2 gol por partida na fase inicial do Estadual e tenta surpreender para seguir vivo na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Bangu hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta segunda-feira, às 18h, entre Fluminense e Bangu terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Bangu hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes (Ignácio) e Guilherme Arana; Bernal (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta (Savarino); Serna, John Kennedy e Canobbio.
Técnico: Luis Zubeldía.

Bangu: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Mauro Silva, Dioguinho e Walber; Lucas Sibito, Patryck Ferreira e Luizinho.
Técnico: Flávio Tinoco.

