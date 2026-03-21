Esporte

Fluminense vence o Atlético-MG e encosta nos líderes do Brasileirão

Centroavante argentino marca pela primeira vez como titular e Fábio salva no último lance; saiba como foi a partida

Fluminense: equipe de Zubeldía vence Atlético e entra na briga pela liderança do Brasileirão

Fluminense: equipe de Zubeldía vence Atlético e entra na briga pela liderança do Brasileirão

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 21 de março de 2026 às 22h31.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado, 21, no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado recoloca a equipe carioca novamente na briga pela liderança, chegando a 16 pontos e fechando a noite na 3ª colocação. Já o Galo permaneceu com 8 pontos, em 11º lugar. Veja como foi o jogo.

Como foi Fluminense x Atlético-MG

A partida no Maracanã foi equilibrada em boa parte do tempo. O Tricolor teve mais posse de bola, com 55,6%, mas o número de finalizações foi idêntico: 14 para cada lado. O time de Zubeldía acertou 4 chutes no gol, contra 5 do Atlético-MG, o que ajuda a explicar por que o goleiro Fábio terminou a noite como um dos destaques do jogo. 

O gol saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Castillo, que fazia sua estreia como titular, aproveitou uma das poucas chances claras que teve e decidiu a partida em um belo gol de cabeça, mesmo com marcação forte da defesa atleticana. 

Depois da vantagem, o Fluminense oscilou. O Atlético-MG cresceu em alguns momentos, criou boas oportunidades e teve chances reais de empatar, mas parou em erros nas conclusões.

No lance final, o Atlético-MG quase arrancou o empate. Cassierra avançou pela esquerda e serviu Reinier dentro da área, mas Fábio saiu bem e fez grande defesa cara a cara para segurar a vitória do Fluminense.

Castillo desencanta em estreia como titular

O nome do jogo foi Rodrigo Castillo. Contratado no início do ano, o argentino marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense justamente em sua primeira oportunidade como titular. Após a partida, ele falou em “emoção grande” e agradeceu aos companheiros pelo apoio recebido neste início de trajetória no clube.

Luis Zubeldía também valorizou a atuação do atacante e tratou a resposta de Castillo como uma ótima notícia para a sequência da temporada. O treinador ganhou um novo cenário para o setor ofensivo em um momento importante do Brasileirão.

Fábio decide no último lance

Se Castillo foi decisivo na frente, Fábio garantiu o resultado atrás. O goleiro apareceu durante o jogo e foi essencial no final, com uma defesa no último lance que impediu o empate do Atlético-MG. O Lance destacou justamente esse momento como o retrato da vitória tricolor no Maracanã. 

Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirãoFluminenseAtlético - MG

