Copa do Mundo: IAs preveem quem deve levar a taça no torneio (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 2 de junho de 2026 às 05h15.
Quando a EXAME pediu ao Gemini, assistente de inteligência artificial do Google, que construísse um modelo matemático para prever o campeão da Copa de 2026, o resultado foi idêntico ao do ChatGPT: França em primeiro, com 16,78% de probabilidade de título em 10 mil simulações, e Espanha em segundo, com 16%.
A coincidência não é aleatória. O Gemini calibrou o modelo com os mesmos pesos prioritários que a OpenAI: ranking Fifa (0,22) e valor de elenco (0,19).
As duas IAs chegaram à conclusão de que, em torneios curtos de mata-mata, a força estrutural do grupo — medida pelo ranking e pelo valor de mercado — é o melhor preditor de desempenho.
Com essa lógica, o Gemini produziu uma tabela de favoritos quase idêntica à do ChatGPT nos sete primeiros lugares. A França lidera por combinar o maior valor de elenco entre as seleções europeias — estimado em 1,25 bilhão de euros — com dois títulos mundiais e desempenho recente sem tropeços relevantes.
O Brasil ficou em sexto, com 8% de probabilidade de título. O modelo do Gemini identificou o mesmo gargalo que os demais: a campanha irregular nas Eliminatórias e a dependência de encaixe tático que ainda não foi resolvida por Ancelotti. Elenco de elite não é suficiente quando a variável de regularidade recente puxa o índice para baixo.
A Holanda aparece como o obstáculo mais provável do Brasil nas oitavas, e o bloco de França ou Espanha como o adversário das quartas — onde o percurso modal brasileiro termina nas simulações do Gemini, assim como nas outras três plataformas.
No Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti, os modelos estimam entre 88% e 92% de probabilidade de o Brasil avançar. Marrocos — semifinalista em 2022 e oitavo no ranking Fifa de abril de 2026 — é o único adversário da fase de grupos classificado como risco real, com probabilidade de vitória brasileira entre 52% e 58%.
O problema começa depois. Se o Brasil terminar em primeiro no Grupo C, enfrenta o segundo colocado do Grupo F nas oitavas — onde estão Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.
Nas quartas, o adversário projetado pertence ao bloco de França, Espanha, Inglaterra ou Portugal. É ali que o percurso modal brasileiro termina nos quatro modelos.
A probabilidade de título oscila entre 7,30% e 12% dependendo da plataforma.
Todas as IAs partiram de uma estrutura comum: um índice ponderado que combina variáveis mensuráveis, como ranking Fifa, desempenho recente, força ofensiva, força defensiva, valor de mercado do elenco e histórico em Copas do Mundo.
Com esse índice calculado para cada seleção, a probabilidade de vitória em qualquer jogo é determinada pela razão entre os índices dos dois times.
Depois, o torneio inteiro é simulado 10 mil vezes, e a frequência com que cada seleção levanta a taça vira a probabilidade de título.
A divergência entre as IAs está nos pesos de cada variável, e essa diferença de calibração explica por que os números finais variam, mesmo partindo dos mesmos dados de base.
O ChatGPT e o Gemini deram peso maior ao ranking Fifa (0,22) e ao elenco (0,19), tratando a profundidade do time como fator dominante.
O Perplexity inverteu a hierarquia e colocou desempenho recente como variável central (0,25), com histórico reduzido a 10% — a lógica de que o que aconteceu em 2002 importa menos do que o que aconteceu em 2024.
O Claude priorizou histórico (0,22) e desempenho recente (0,20) em conjunto, apostando que Copas são torneios de pressão acumulada e que só seleções com tradição de mata-mata sabem administrar esse ambiente.