América-MG x Atlético-MG: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

O América-MG recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 21, às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O clássico terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta para MG), Premiere, e SportyNet (YouTube e TV).

O Coelho chega embalado após empatar fora de casa com o Itabirito, somando sete pontos em três jogos — com duas vitórias e um empate — e liderando o Grupo B da competição estadual. A equipe de Alberto Valentim tem mostrado consistência mesmo com formações alternativas.

Já o Atlético entra em campo pressionado. O time comandado por Jorge Sampaoli ainda não venceu no estadual: foram três empates em três rodadas. Na última partida, mesmo com a equipe principal em campo diante da Tombense, o Galo não saiu do 0 a 0. Atualmente, o clube ocupa a terceira posição do Grupo A, com apenas três pontos, e precisa vencer o clássico para seguir com chances de avançar às semifinais sem depender de outros resultados.

Onde assistir ao vivo o jogo América-MG x Atlético-MG hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo desta quarta-feira, 21, às 21h30, entre América-MG e Atlético-MG terá transmissão ao vivo na Globo (para Minas Gerais), Premiere e SportyNet (YouTube e TV).

Como assistir online o jogo América-MG x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (para assinantes da Globo e Premiere) e no canal da SportyNet no YouTube.

Prováveis escalações de América-MG x Atlético-MG

América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Artur; Felipe Amaral, Gabriel Barros e Yago Souza; Eduardo Person, Thauan e Paulo Victor.

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Scarpa e Igor Gomes; Bernard, Dudu e Hulk.