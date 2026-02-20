Esporte

Flamengo x RB Bragantino: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

Equipes femininas disputam a segunda rodada do campeonato no Rio de Janeiro

Flamengo feminino (Paula Reis / CRF/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09h28.

Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira, 20, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino A1 de 2026.

As Bragantinas chegam embaladas pela vitória por 2 a 0 sobre a Ferroviária na estreia. Miriã e Mineira marcaram os gols no Mini Estádio do CPD.

O Red Bull Bragantino ocupa a terceira colocação, com três pontos. O Flamengo aparece na oitava posição, também com três pontos somados.

No histórico do confronto, as equipes se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. O último duelo ocorreu em 19 de abril de 2025, quando o time de Bragança Paulista venceu por 2 a 0.

Que horas ocorre o jogo?

Flamengo x Red Bull Bragantino acontece às 21h, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Onde posso assistir ao jogo?

A partida terá transmissão pela TV Brasil.

Mudanças no Brasileirão feminino em 2026

A competição reúne 18 equipes na elite nacional. Na classificação após a primeira rodada, o Bragantino aparece na terceira colocação, enquanto o Flamengo figura na oitava posição, ambos com três pontos.

