Flamengo x RB Bragantino: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

Flamengo feminino (Paula Reis / CRF/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09h28.
Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira, 20, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino A1 de 2026.
As Bragantinas chegam embaladas pela vitória por 2 a 0 sobre a Ferroviária na estreia. Miriã e Mineira marcaram os gols no Mini Estádio do CPD.
O Red Bull Bragantino ocupa a terceira colocação, com três pontos. O Flamengo aparece na oitava posição, também com três pontos somados.
No histórico do confronto, as equipes se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. O último duelo ocorreu em 19 de abril de 2025, quando o time de Bragança Paulista venceu por 2 a 0.
Flamengo x Red Bull Bragantino acontece às 21h, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.
A partida terá transmissão pela TV Brasil.
A competição reúne 18 equipes na elite nacional. Na classificação após a primeira rodada, o Bragantino aparece na terceira colocação, enquanto o Flamengo figura na oitava posição, ambos com três pontos.