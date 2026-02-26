Flamengo x Lanús: horário e onde assistir à final da Recopa

O Flamengo recebe o Lanús nesta quinta-feira, 26, no segundo jogo da Recopa Sul-Americana. A partida de volta será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com bola rolando às 21h30 (horário de Brasília).

O duelo reúne o vencedor da Copa Libertadores da América de 2025 e o campeão da Copa Sul-Americana de 2025.

Flamengo em desvantagem

No jogo de ida, disputado em Lanús, na Argentina, o time da casa venceu por 1 a 0 e trouxe vantagem para o confronto no Brasil.

O Flamengo precisa reverter a vantagem do Lanús para conquistar o título. Se vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar, o rubro-negro ergue a taça. Caso a vitória seja por um gol de diferença, a disputa será resolvida nos pênaltis ao final do tempo normal.

Onde assistir?

A partida não terá transmissão em TV aberta. O jogo será exibido na ESPN, Disney+ e Youtube da CBN.