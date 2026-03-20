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Genoa x Udinese: onde assistir e horário da partida pela Serie A

Genoa recebe a Udinese em confronto direto no meio da tabela da Serie A; equipes tentam ganhar fôlego na reta final do Campeonato Italiano

Genoa: time enfrenta a Udinese no Luigi Ferraris em duelo direto por recuperação na Serie A

Genoa: time enfrenta a Udinese no Luigi Ferraris em duelo direto por recuperação na Serie A

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 20 de março de 2026 às 00h03.

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Genoa e Udinese se enfrentam nesta sexta-feira, 20, no Stadio Luigi Ferraris, em Gênova, em partida válida pela 30ª rodada da Serie A. Veja onde assistir e horário.

Como chega o Genoa para o confronto

O Genoa chega para a rodada em 13º lugar, com 33 pontos, com campanha de 8 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. A equipe marcou 36 gols e sofreu 40, números que mostram um time competitivo, mas ainda instável ao longo da temporada.

Na última rodada, a equipe venceu o Hellas Verona por 2 a 0, fora de casa, com gols de Vitinha e Leo Østigard. O resultado interrompeu uma sequência recente irregular e deu novo fôlego ao time para o confronto desta sexta.

Individualmente tem em Lorenzo Colombo seu principal artilheiro na Serie A, com 6 gols, seguido por Ruslan Malinovskyi e Vitinha, ambos com 5.

Como chega a Udinese para o confronto

A Udinese entra em campo na 11ª posição, com 36 pontos, com campanha de 10 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. O time marcou 33 gols e sofreu 42, o que evidencia uma equipe capaz de competir no meio da tabela, mas que ainda paga caro por oscilações defensivas.

Na rodada passada, a Udinese perdeu para a Juventus por 1 a 0, em casa. O revés freou a tentativa de reação da equipe, que agora busca recuperação longe de seus domínios diante de um rival direto.

No elenco, os principais nomes ofensivos da campanha são Keinan Davis, artilheiro do time com 9 gols, e Nicolò Zaniolo, que soma 5.

Onde assistir Genoa x Udinese ao vivo pela Serie A

Genoa x Udinese terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Disney+.

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