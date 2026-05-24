Cientistas descobrem benefício inesperado da melancia para o coração

Além de refrescante e popular no verão, a melancia também pode trazer benefícios importantes para a saúde. Estudos recentes associaram o consumo da fruta a uma alimentação de melhor qualidade e a possíveis efeitos positivos para o coração e os vasos sanguíneos.

Os resultados, publicados na revista científica Nutrients, indicam que pessoas que consomem melancia regularmente tendem a ingerir mais vitaminas, fibras, antioxidantes e minerais importantes para o organismo.

Segundo os pesquisadores, consumidores da fruta apresentaram maior ingestão de vitamina C, vitamina A, magnésio, potássio e licopeno — antioxidante associado à proteção cardiovascular. Ao mesmo tempo, os estudos observaram menor consumo de açúcares adicionados e gordura saturada.

Uma das análises utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos (NHANES), comparando hábitos alimentares de crianças e adultos que consumiam melancia com os de pessoas que não consumiam a fruta.

O efeito da melancia no organismo

Outro estudo, conduzido pela Louisiana State University, investigou os efeitos do suco de melancia sobre a função vascular durante episódios de glicemia elevada em um período diário de duas semanas.

Os pesquisadores concentraram a análise em dois compostos naturais presentes na fruta: a L-citrulina e a L-arginina. Essas substâncias participam da produção de óxido nítrico, molécula que ajuda os vasos sanguíneos a relaxarem e ampliarem a circulação.

O estudo identificou sinais de que o consumo diário de suco de melancia ajudou a preservar a função dos vasos sanguíneos em participantes saudáveis durante o período analisado.

Segundo o pesquisador Jack Losso, professor da Escola de Nutrição e Ciências Alimentares da Louisiana State University, a melancia também é rica em antioxidantes e compostos associados à redução do estresse oxidativo.

Benefícios além da hidratação

Além dos possíveis benefícios cardiovasculares, a melancia chama atenção pelo alto teor de água e pela baixa quantidade de calorias. A fruta é composta por cerca de 92% de água e uma porção de duas xícaras possui aproximadamente 80 calorias, 25% do valor diário de vitamina C e 8% de vitamina B6.

Especialistas também destacam que a melancia pode ajudar pessoas que têm dificuldade em atingir a ingestão diária recomendada de frutas.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores afirmam que ainda são necessários estudos maiores e de longo prazo para confirmar os efeitos da melancia sobre a saúde cardiovascular e metabólica.