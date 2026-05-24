Manchester City x Aston Villa: veja horário e onde assistir ao jogo pela Premier League

Haaland, do City: jogo marca a despedida do técnico Pep Guardiola
Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h12.
Manchester City e Aston Villa se enfrentam neste domingo, 24, às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 38ª e última rodada da Premier League 2025/26.
A partida terá transmissão do Disney+ Premium.
O confronto marca a despedida de Pep Guardiola do comando do Manchester City. O treinador anunciou na última sexta-feira, 22, que deixará o clube após uma década e 20 títulos conquistados.
O Manchester City entra em campo sem chances de conquistar o título inglês. Na rodada passada, os Citizens empataram por 1 a 1 com o Bournemouth e viram o Arsenal confirmar a conquista antecipada da Premier League.
Apesar disso, a equipe chega embalada após vencer o Chelsea por 1 a 0 e conquistar a Copa da Inglaterra no último fim de semana.
O Aston Villa chega motivado após conquistar a Europa League na última quarta-feira. Na decisão, a equipe comandada por Unai Emery venceu o Freiburg por 3 a 0.
O clube ocupa a quarta colocação da Premier League, com 62 pontos, e já garantiu vaga na próxima edição da Champions League.
Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Ghéhi e O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Cherki; Semenyo, Doku e Haaland.
Aston Villa
Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Lindelöf, McGinn, Tielemans e Maatsen; Watkins e Rogers.