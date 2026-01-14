Jogos de hoje, quarta-feira, 14, onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, 14 de janeiro, promete fortes emoções no futebol com a realização da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e partidas decisivas da Copa Africana de Nações. Outros destaques ficam por conta do clássico Palmeiras x Santos pelo Paulistão e do confronto entre Grêmio x São José pelo Campeonato Gaúcho.
Além disso, a rodada do dia conta com compromissos por estaduais como o Carioca, Mineiro, Pernambucano, Catarinense e outros, além de amistosos internacionais e jogos na Europa e no Oriente Médio.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa São Paulo de Futebol Júnior - Terceira fase
- 11h - XV de Jaú x Guarani - CazéTV
- 11h - Botafogo-SP x Guanabara City - Xsports
- 14h30 - Mirassol x América-RN - Xsports
- 15h - Ceará x Grêmio Prudente - CazéTV
- 15h - Atlético-PI x América-MG - Paulistão (YouTube)
- 17h - Cruzeiro x Ponte Preta - CazéTV
- 18h45 - Chapecoense x Grêmio - Xsports
- 21h15 - Ferroviária x Santos - Xsports
Copa Africana de Nações - Semifinais
- 14h - Senegal x Egito - Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 17h - Nigéria x Marrocos - Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paulista
- 19h30 - Palmeiras x Santos - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
- 21h - Ponte Preta x Velo Clube - HBO Max
Campeonato Carioca
- 17h - Volta Redonda x Boavista - Premiere
- 19h - Fluminense x Madureira - Sportv e Premiere
- 21h30 - Bangu x Flamengo - Globo e Premiere
Campeonato Mineiro
- 15h30 - Democrata GV x América-MG - Premiere
- 19h30 - North x Atlético-MG - SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
- 21h30 - Tombense x Cruzeiro - Globo, ge tv e Premiere
Campeonato Gaúcho
- 19h - Novo Hamburgo x Juventude - Sportv 3 e Premiere
- 21h30 - Grêmio x São José - Globo, Sportv e Premiere
Campeonato Catarinense
- 18h30 - Concórdia x Chapecoense - N Sports
- 21h30 - Brusque x Figueirense - Globo
- 21h30 - Avaí x Carlos Renaux - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Pernambucano
- 15h - Maguary x Santa Cruz - Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- 19h - Decisão x Náutico - Canal GOAT
- 21h30 - Sport x Retrô - Globo
Campeonato Saudita
- 11h45 - Al Qadsiah x Al Fayha - Canal GOAT
- 14h30 - Al Ahli x Al Taawoun - Canal GOAT e Sportv 2
Campeonato Italiano
- 14h30 - Napoli x Parma - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Inter de Milão x Lecce - Disney+
Campeonato Alemão
- 14h30 - Wolfsburg x St. Pauli - Canal GOAT e OneFootball
- 16h30 - Colônia x Bayern - Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
- 16h30 - RB Leipzig x Freiburg - SportyNet, CazéTV e OneFootball
- 16h30 - Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach - OneFootball
Outros destaques internacionais
- 14h45 - Den Bosch x PSV - Copa da Holanda - N Sports
- 15h45 - Fafe x Braga - Taça de Portugal - N Sports
- 17h - Chelsea x Arsenal - Copa da Liga Inglesa - ESPN e Disney+
- 17h - Betis x Elche - Copa do Rei - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Albacete x Real Madrid - Copa do Rei - Disney+
- 17h - Alavés x Rayo Vallecano - Copa do Rei - Disney+
- 17h - AZ Alkmaar x Ajax - Copa da Holanda - N Sports
- 17h45 - Porto x Benfica - Taça de Portugal - N Sports
- 18h15 - Unión Santa Fe x Alianza Lima - Série Rio de La Plata - Disney+
- 19h - Boca Juniors x Millonarios - Amistoso - Disney+
- 19h - Primavera x Mirassol - Campeonato Paulista - HBO Max
- 20h - Potiguar x ABC - Campeonato Potiguar - Canal GOAT
- 20h - Azuriz x Londrina - Campeonato Paranaense - Canal GOAT e TV Paraná Turismo
- 20h - FC Cascavel x Andraus - Campeonato Paranaense - Canal GOAT
- 20h30 - Athletico-PR x Operário-PR - Campeonato Paranaense - Canal GOAT e Rede Furacão
- 20h30 - Cuiabá x Operário VG - Campeonato Mato-Grossense - Globo
- 20h40 - Vila Nova x Anapolina - Campeonato Goiano - TV Brasil Central
- 21h30 - Ceará x Maranguape - Campeonato Cearense - Globo, TV Brasil, Canal GOAT e TVC
- 0h10 - Toluca x Santos Laguna - Campeonato Mexicano - SportyNet (TV e YouTube)
