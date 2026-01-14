Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 14, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16h06.

A quarta-feira, 14 de janeiro, promete fortes emoções no futebol com a realização da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e partidas decisivas da Copa Africana de Nações. Outros destaques ficam por conta do clássico Palmeiras x Santos pelo Paulistão e do confronto entre Grêmio x São José pelo Campeonato Gaúcho.

Além disso, a rodada do dia conta com compromissos por estaduais como o Carioca, Mineiro, Pernambucano, Catarinense e outros, além de amistosos internacionais e jogos na Europa e no Oriente Médio.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa São Paulo de Futebol Júnior - Terceira fase

  • 11h - XV de Jaú x Guarani - CazéTV
  • 11h - Botafogo-SP x Guanabara City - Xsports
  • 14h30 - Mirassol x América-RN - Xsports
  • 15h - Ceará x Grêmio Prudente - CazéTV
  • 15h - Atlético-PI x América-MG - Paulistão (YouTube)
  • 17h - Cruzeiro x Ponte Preta - CazéTV
  • 18h45 - Chapecoense x Grêmio - Xsports
  • 21h15 - Ferroviária x Santos - Xsports

Copa Africana de Nações - Semifinais

  • 14h - Senegal x Egito - Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 17h - Nigéria x Marrocos - Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Paulista

  • 19h30 - Palmeiras x Santos - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
  • 21h - Ponte Preta x Velo Clube - HBO Max

Campeonato Carioca

  • 17h - Volta Redonda x Boavista - Premiere
  • 19h - Fluminense x Madureira - Sportv e Premiere
  • 21h30 - Bangu x Flamengo - Globo e Premiere

Campeonato Mineiro

  • 15h30 - Democrata GV x América-MG - Premiere
  • 19h30 - North x Atlético-MG - SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
  • 21h30 - Tombense x Cruzeiro - Globo, ge tv e Premiere

Campeonato Gaúcho

  • 19h - Novo Hamburgo x Juventude - Sportv 3 e Premiere
  • 21h30 - Grêmio x São José - Globo, Sportv e Premiere

Campeonato Catarinense

  • 18h30 - Concórdia x Chapecoense - N Sports
  • 21h30 - Brusque x Figueirense - Globo
  • 21h30 - Avaí x Carlos Renaux - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Pernambucano

  • 15h - Maguary x Santa Cruz - Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • 19h - Decisão x Náutico - Canal GOAT
  • 21h30 - Sport x Retrô - Globo

Campeonato Saudita

  • 11h45 - Al Qadsiah x Al Fayha - Canal GOAT
  • 14h30 - Al Ahli x Al Taawoun - Canal GOAT e Sportv 2

Campeonato Italiano

  • 14h30 - Napoli x Parma - ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 - Inter de Milão x Lecce - Disney+

Campeonato Alemão

  • 14h30 - Wolfsburg x St. Pauli - Canal GOAT e OneFootball
  • 16h30 - Colônia x Bayern - Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
  • 16h30 - RB Leipzig x Freiburg - SportyNet, CazéTV e OneFootball
  • 16h30 - Hoffenheim x Borussia Mönchengladbach - OneFootball

Outros destaques internacionais

  • 14h45 - Den Bosch x PSV - Copa da Holanda - N Sports
  • 15h45 - Fafe x Braga - Taça de Portugal - N Sports
  • 17h - Chelsea x Arsenal - Copa da Liga Inglesa - ESPN e Disney+
  • 17h - Betis x Elche - Copa do Rei - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Albacete x Real Madrid - Copa do Rei - Disney+
  • 17h - Alavés x Rayo Vallecano - Copa do Rei - Disney+
  • 17h - AZ Alkmaar x Ajax - Copa da Holanda - N Sports
  • 17h45 - Porto x Benfica - Taça de Portugal - N Sports
  • 18h15 - Unión Santa Fe x Alianza Lima - Série Rio de La Plata - Disney+
  • 19h - Boca Juniors x Millonarios - Amistoso - Disney+
  • 19h - Primavera x Mirassol - Campeonato Paulista - HBO Max
  • 20h - Potiguar x ABC - Campeonato Potiguar - Canal GOAT
  • 20h - Azuriz x Londrina - Campeonato Paranaense - Canal GOAT e TV Paraná Turismo
  • 20h - FC Cascavel x Andraus - Campeonato Paranaense - Canal GOAT
  • 20h30 - Athletico-PR x Operário-PR - Campeonato Paranaense - Canal GOAT e Rede Furacão
  • 20h30 - Cuiabá x Operário VG - Campeonato Mato-Grossense - Globo
  • 20h40 - Vila Nova x Anapolina - Campeonato Goiano - TV Brasil Central
  • 21h30 - Ceará x Maranguape - Campeonato Cearense - Globo, TV Brasil, Canal GOAT e TVC
  • 0h10 - Toluca x Santos Laguna - Campeonato Mexicano - SportyNet (TV e YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras pelo Paulistão; veja horário

O jogo Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max, às 19h30.

Que horas é o jogo do Flamengo no Carioca?

O jogo Bangu x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 21h30.

Qual canal vai passar Grêmio x São José hoje?

O jogo Grêmio x São José terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv e Premiere, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 20h30 - Cuiabá x Operário VG - Campeonato Mato-Grossense
  • 21h30 - Grêmio x São José - Campeonato Gaúcho
  • 21h30 - Brusque x Figueirense - Campeonato Catarinense
  • 21h30 - Sport x Retrô - Campeonato Pernambucano
  • 21h30 - Ceará x Maranguape - Campeonato Cearense
  • 21h30 - Bangu x Flamengo - Campeonato Carioca

Record

  • 19h30 - Palmeiras x Santos - Paulistão

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 14h30 - Al Ahli x Al Taawoun - Campeonato Saudita
  • 16h30 - Colônia x Bayern - Campeonato Alemão
  • 19h - Fluminense x Madureira - Campeonato Carioca
  • 21h30 - Grêmio x São José - Campeonato Gaúcho

Premiere

  • 15h30 - Democrata GV x América-MG - Campeonato Mineiro
  • 17h - Volta Redonda x Boavista - Campeonato Carioca
  • 19h - Fluminense x Madureira - Campeonato Carioca
  • 19h30 - North x Atlético-MG - Campeonato Mineiro
  • 21h30 - Tombense x Cruzeiro - Campeonato Mineiro
  • 21h30 - Grêmio x São José - Campeonato Gaúcho

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

  • 11h - XV de Jaú x Guarani - Copinha
  • 15h - Ceará x Grêmio Prudente - Copinha
  • 19h30 - Palmeiras x Santos - Paulistão
  • 16h30 - RB Leipzig x Freiburg - Campeonato Alemão

HBO Max

  • 19h30 - Palmeiras x Santos - Paulistão
  • 21h - Ponte Preta x Velo Clube - Paulistão

Disney+

  • 14h30 - Napoli x Parma - Italiano
  • 16h45 - Inter de Milão x Lecce - Italiano
  • 17h - Chelsea x Arsenal - Copa da Liga Inglesa
  • 17h - Albacete x Real Madrid - Copa do Rei
  • 17h - Alavés x Rayo Vallecano - Copa do Rei
  • 18h15 - Unión Santa Fe x Alianza Lima
  • 19h - Boca Juniors x Millonarios
  • 21h - Cúcuta Deportivo x San Lorenzo
