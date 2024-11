Flamengo x Atlético-MG: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Flamengo recebe o Atlético-MG nesta segunda-feira, 13 de novembro, às 20h, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Enquanto o Flamengo, atualmente na 5ª posição com 58 pontos, busca se aproximar do G4 para tentar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Atlético-MG, na 11ª posição com 41 pontos, quer somar pontos para melhorar sua posição e se afastar das últimas colocações na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta segunda-feira, às 20h, entre Flamengo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Flamengo x Atlético-MG hoje?

A partida estará disponível para transmissão online pelo Globoplay e Prime Video para assinantes do Premiere.

Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.