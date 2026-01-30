Esporte

New York Knicks x Portland Trail Blazers: que horas e onde assistir o jogo da NBA

Jogo da temporada regular será disputado nesta sexta-feira, 30, nos Estados Unidos

New York Knicks x Portland Trail Blazers: partida será disputada no Madison Square Garden, em Nova York, com mando de quadra dos Knicks (Getty Images)

30 de janeiro de 2026

New York Knicks e Portland Trail Blazers se enfrentam nesta sexta-feira, 30, pela temporada regular da NBA. A partida está marcada para 21h30 (horário de Brasília) e será disputada no Madison Square Garden, em Nova York, com mando de quadra dos Knicks.

O confronto integra a rodada de hoje da liga norte-americana de basquete, que reúne nove jogos ao longo da noite. Knicks e Trail Blazers entram em quadra em duelo válido pela temporada regular, com transmissão prevista apenas por streaming.

Onde assistir NY Knicks x Portland ao vivo hoje?

A transmissão ao vivo de Knicks x Portland poderá ser acompanhada exclusivamente pelo NBA League Pass. O serviço oficial da NBA exibe todos os jogos da temporada regular.

A plataforma está disponível para assinantes em celulares, tablets, computadores e smart TVs. O acesso à transmissão depende de uma assinatura ativa.

Que horas começa NY Knicks x Portland hoje?

O jogo entre New York Knicks e Portland Trail Blazers começa às 21h30. O horário segue o padrão adotado pela NBA para a rodada desta sexta-feira.

 

 

