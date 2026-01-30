New York Knicks x Portland Trail Blazers: que horas e onde assistir o jogo da NBA

New York Knicks x Portland Trail Blazers: partida será disputada no Madison Square Garden, em Nova York, com mando de quadra dos Knicks (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18h20.
New York Knicks e Portland Trail Blazers se enfrentam nesta sexta-feira, 30, pela temporada regular da NBA. A partida está marcada para 21h30 (horário de Brasília) e será disputada no Madison Square Garden, em Nova York, com mando de quadra dos Knicks.
O confronto integra a rodada de hoje da liga norte-americana de basquete, que reúne nove jogos ao longo da noite. Knicks e Trail Blazers entram em quadra em duelo válido pela temporada regular, com transmissão prevista apenas por streaming.
A transmissão ao vivo de Knicks x Portland poderá ser acompanhada exclusivamente pelo NBA League Pass. O serviço oficial da NBA exibe todos os jogos da temporada regular.
A plataforma está disponível para assinantes em celulares, tablets, computadores e smart TVs. O acesso à transmissão depende de uma assinatura ativa.
O jogo entre New York Knicks e Portland Trail Blazers começa às 21h30. O horário segue o padrão adotado pela NBA para a rodada desta sexta-feira.