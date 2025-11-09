Jogos de hoje, domingo, 9 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol deste domingo, 9, ficam por conta dos confrontos entre Vitória x Botafogo, Corinthians x Ceará e Cruzeiro x Fluminense pelo Brasileirão. Outros jogos de peso envolvem Inter de Milão x Lazio, Manchester City x Liverpool, Flamengo x Santos e o clássico argentino Boca Juniors x River Plate.
A programação do dia inclui também partidas do Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Francês, Brasileirão Série B, Mundial Sub-17, Paulistão Feminino, Campeonato Uruguaio, entre outros.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão
- 16h - Vitória x Botafogo - Globo, ge tv e Premiere
- 16h - Corinthians x Ceará - Globo e Premiere
- 16h - Cruzeiro x Fluminense - Globo e Premiere
- 18h30 - Flamengo x Santos - Premiere
- 20h30 - Mirassol x Palmeiras - Prime Video
- 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Sportv e Premiere
Campeonato Italiano
- 11h - Bologna x Napoli - Xsports e Disney+
- 11h - Genoa x Fiorentina - Disney+
- 14h - Roma x Udinese - ESPN 3 e Disney+
- 16h45 - Inter de Milão x Lazio - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês
- 11h - Aston Villa x Bournemouth - ESPN e Disney+
- 11h - Brentford x Newcastle - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 11h - Nottingham Forest x Leeds United - Disney+
- 11h - Crystal Palace x Brighton - Disney+
- 13h30 - Manchester City x Liverpool - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 12h15 - Rayo Vallecano x Real Madrid - ESPN 4 e Disney+
- 14h30 - Mallorca x Getafe - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h30 - Valencia x Betis - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Celta de Vigo x Barcelona - Disney+
Campeonato Argentino
- 16h30 - Boca Juniors x River Plate - ESPN e Disney+
- 19h20 - Banfield x Aldosivi - Disney+
Brasileirão Série B
- 17h - Criciúma x Atlético-GO - SportyNet e Disney+
- 18h30 - CRB x Operário-PR - Disney+
- 20h30 - Paysandu x Coritiba - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+
Mundial Sub-17
- 9h30 - Bélgica x Tunísia - FIFA+
- 9h30 - Fiji x Argentina - FIFA+
- 10h30 - Marrocos x Nova Caledônia - FIFA+
- 10h30 - Portugal x Japão - CazéTV e FIFA+
- 11h45 - Croácia x Costa Rica - FIFA+
- 11h45 - Emirados Árabes Unidos x Senegal - FIFA+
- 12h45 - Bolívia x Catar - FIFA+
- 12h45 - Itália x África do Sul - FIFA+
Paulistão Feminino
- 11h - RB Bragantino x Ferroviária - UOL Play
Campeonato Francês
- 16h45 - Lyon x PSG - CazéTV
Campeonato Português
- 15h - Famalicão x Porto - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h30 - Benfica x Casa Pia - Xsports e Disney+
- 17h30 - Braga x Moreirense - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo entre Vitória x Botafogo; veja horário
O jogo Vitória x Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Premiere, às 16h.
Que horas é o jogo do Manchester City contra o Liverpool?
O jogo Manchester City x Liverpool terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 13h30.
Qual canal irá passar o jogo entre Boca Juniors x River Plate?
O clássico Boca Juniors x River Plate terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
- 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão
- 16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão
- 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 9.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 9.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 9.
RedeTV!
- 20h30 - Paysandu x Coritiba - Brasileirão Série B
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 13h30 - Stuttgart x Augsburg - Campeonato Alemão
- 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão
ESPN
- 11h - Aston Villa x Bournemouth - Campeonato Inglês
- 13h30 - Manchester City x Liverpool - Campeonato Inglês
- 16h30 - Boca Juniors x River Plate - Campeonato Argentino
Premiere
- 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão
- 16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão
- 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão
- 18h30 - Flamengo x Santos - Brasileirão
- 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão
- 16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão
- 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão
- 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão
Prime Video
- 20h30 - Mirassol x Palmeiras - Brasileirão
Disney+
- Praticamente todos os jogos do Campeonato Inglês, Espanhol, Italiano, Argentino, NWSL, entre outros
CazéTV
- 10h30 - Portugal sub-17 x Japão sub-17 - Mundial Sub-17
- 16h45 - Lyon x PSG - Campeonato Francês
Canal GOAT
- 3h - Gamba Osaka x Vissel Kobe - Campeonato Japonês
- 11h30 - Freiburg x St. Pauli - Campeonato Alemão
- 12h - Dundee x Rangers - Campeonato Escocês
UOL Play
- 11h - RB Bragantino (F) x Ferroviária (F) - Paulistão Feminino
OneFootball
- Vários jogos da Bundesliga 2, Série C da Itália e Campeonato Norueguês ao longo do dia
FPF TV
- 15h30 - Cianorte x Rio Branco-PR - Taça FPF
-
1/12
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
-
2/12
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
-
3/12
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
-
4/12
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
-
5/12
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
-
6/12
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
-
7/12
(4º Corinthians: US$ 49,07)
-
8/12
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
-
9/12
Cruzeiro
(Cruzeiro)
-
10/12
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
-
11/12
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
-
12/12
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)