Jogos de hoje, domingo, 9 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09h25.

Última atualização em 9 de novembro de 2025 às 10h15.

Os destaques do futebol deste domingo, 9, ficam por conta dos confrontos entre Vitória x Botafogo, Corinthians x Ceará e Cruzeiro x Fluminense pelo Brasileirão. Outros jogos de peso envolvem Inter de Milão x Lazio, Manchester City x Liverpool, Flamengo x Santos e o clássico argentino Boca Juniors x River Plate.

A programação do dia inclui também partidas do Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Francês, Brasileirão Série B, Mundial Sub-17, Paulistão Feminino, Campeonato Uruguaio, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

  • 16h - Vitória x Botafogo - Globo, ge tv e Premiere
  • 16h - Corinthians x Ceará - Globo e Premiere
  • 16h - Cruzeiro x Fluminense - Globo e Premiere
  • 18h30 - Flamengo x Santos - Premiere
  • 20h30 - Mirassol x Palmeiras - Prime Video
  • 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Sportv e Premiere

Campeonato Italiano

  • 11h - Bologna x Napoli - Xsports e Disney+
  • 11h - Genoa x Fiorentina - Disney+
  • 14h - Roma x Udinese - ESPN 3 e Disney+
  • 16h45 - Inter de Milão x Lazio - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês

  • 11h - Aston Villa x Bournemouth - ESPN e Disney+
  • 11h - Brentford x Newcastle - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 11h - Nottingham Forest x Leeds United - Disney+
  • 11h - Crystal Palace x Brighton - Disney+
  • 13h30 - Manchester City x Liverpool - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 12h15 - Rayo Vallecano x Real Madrid - ESPN 4 e Disney+
  • 14h30 - Mallorca x Getafe - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h30 - Valencia x Betis - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Celta de Vigo x Barcelona - Disney+

Campeonato Argentino

  • 16h30 - Boca Juniors x River Plate - ESPN e Disney+
  • 19h20 - Banfield x Aldosivi - Disney+

Brasileirão Série B

  • 17h - Criciúma x Atlético-GO - SportyNet e Disney+
  • 18h30 - CRB x Operário-PR - Disney+
  • 20h30 - Paysandu x Coritiba - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+

Mundial Sub-17

  • 9h30 - Bélgica x Tunísia - FIFA+
  • 9h30 - Fiji x Argentina - FIFA+
  • 10h30 - Marrocos x Nova Caledônia - FIFA+
  • 10h30 - Portugal x Japão - CazéTV e FIFA+
  • 11h45 - Croácia x Costa Rica - FIFA+
  • 11h45 - Emirados Árabes Unidos x Senegal - FIFA+
  • 12h45 - Bolívia x Catar - FIFA+
  • 12h45 - Itália x África do Sul - FIFA+

Paulistão Feminino

  • 11h - RB Bragantino x Ferroviária - UOL Play

Campeonato Francês

  • 16h45 - Lyon x PSG - CazéTV

Campeonato Português

  • 15h - Famalicão x Porto - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h30 - Benfica x Casa Pia - Xsports e Disney+
  • 17h30 - Braga x Moreirense - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo entre Vitória x Botafogo; veja horário

O jogo Vitória x Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo, ge tv e Premiere, às 16h.

Que horas é o jogo do Manchester City contra o Liverpool?

O jogo Manchester City x Liverpool terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 13h30.

Qual canal irá passar o jogo entre Boca Juniors x River Plate?

O clássico Boca Juniors x River Plate terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

  • 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão
  • 16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão
  • 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 9.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 9.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 9.

RedeTV!

  • 20h30 - Paysandu x Coritiba - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 13h30 - Stuttgart x Augsburg - Campeonato Alemão
  • 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão

ESPN

  • 11h - Aston Villa x Bournemouth - Campeonato Inglês
  • 13h30 - Manchester City x Liverpool - Campeonato Inglês
  • 16h30 - Boca Juniors x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

  • 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão
  • 16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão
  • 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão
  • 18h30 - Flamengo x Santos - Brasileirão
  • 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

  • 16h - Vitória x Botafogo - Brasileirão
  • 16h - Corinthians x Ceará - Brasileirão
  • 16h - Cruzeiro x Fluminense - Brasileirão
  • 20h30 - Fortaleza x Grêmio - Brasileirão

Prime Video

  • 20h30 - Mirassol x Palmeiras - Brasileirão

Disney+

  • Praticamente todos os jogos do Campeonato Inglês, Espanhol, Italiano, Argentino, NWSL, entre outros

CazéTV

  • 10h30 - Portugal sub-17 x Japão sub-17 - Mundial Sub-17
  • 16h45 - Lyon x PSG - Campeonato Francês

Canal GOAT

  • 3h - Gamba Osaka x Vissel Kobe - Campeonato Japonês
  • 11h30 - Freiburg x St. Pauli - Campeonato Alemão
  • 12h - Dundee x Rangers - Campeonato Escocês

UOL Play

  • 11h - RB Bragantino (F) x Ferroviária (F) - Paulistão Feminino

OneFootball

  • Vários jogos da Bundesliga 2, Série C da Itália e Campeonato Norueguês ao longo do dia

FPF TV

  • 15h30 - Cianorte x Rio Branco-PR - Taça FPF
