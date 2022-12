Flamengo anuncia Vitor Pereira como novo técnico para 2023

O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 13, o técnico Vitor Pereira para comandar o clube em 2023. A divulgação foi pelo Twitter oficial do clube.

Esse é o segundo trabalho do treinador no Brasil. Vitor esteve no comando do Corinthians em 2022, porem ainda não havia renovado com o clube. De acordo com o portal Ge. o Flamengo ainda não o oficializou o contrato, pois a assinatura só pode ser feita a partir de janeiro.

