Torcedor viraliza ao não perceber que tirou foto com Dua Lipa em jogo nos EUA

RESUMO | Laurence Leavy, o famoso torcedor conhecido como "Marlins Man" nas grandes ligas norte-americanas, viralizou nas redes sociais após ser flagrado conversando com a cantora pop Dua Lipa durante o Jogo 3 da ALDS entre New York Yankees e Tampa Bay Rays.

Os grandes eventos esportivos nos Estados Unidos costumam reunir celebridades de peso nas primeiras filas, mas raramente uma interação das arquibancadas gera tanta repercussão quanto a protagonizada pela pop star Dua Lipa, acompanhada de seu marido — o ator britânico Callum Turnere —, e por Laurence Leavy, conhecido como o "Marlins Man".

O advogado da Flórida, famoso por marcar presença em finais da NFL, da NBA e da World Series vestindo sua camisa laranja do Miami Marlins, encontrou-se com a cantora britânica durante o Jogo 3 da série eliminatória da Liga Americana (ALDS) entre o New York Yankees e o Tampa Bay Rays. A partida foi vencida pela equipe da Flórida por 4 a 3.

Enquanto em campo os Yankees sofriam a eliminação e eram varridos na série (quando uma equipe perde sem vencer nenhum jogo), nas tribunas o clima foi de descontração total. Um vídeo da conversa descontraída entre Leavy e a artista rapidamente tomou conta das redes sociais, acompanhado de legendas bem-humoradas que brincavam com a desenvoltura do torcedor.

Dua Lipa esteve na partida do NY Yankees, em Nova York, e não foi reconhecida por um fã de beisebol. (Reprodução/X) (Reprodução)

A reação e os segredos revelados pelo fã

Conhecido por circular entre celebridades e atletas de elite em sua rotina, o "Marlins Man" fez questão de eternizar o momento publicando uma foto ao lado da cantora em suas redes sociais, acompanhada de um veredito altamente elogioso:

"Ela é super gentil. Talvez a melhor celebridade que já conheci", declarou Leavy na legenda da postagem.

Em outra publicação com a mesma imagem, o torcedor revelou um detalhe curioso sobre a experiência de Dua Lipa no tradicional estádio de beisebol nova-iorquino:

"Era o primeiro jogo dela e o primeiro cachorro-quente da vida", completou.

A revelação gerou uma onda de comentários divertidos e declarações de inveja saudável por parte de fãs da cantora nas redes sociais, provando que, mesmo para um veterano colecionador de momentos icónicos no esporte americano como o "Marlins Man", a simplicidade e o carisma de uma estrela global conseguem surpreender.

Quem é o "Marlins Man" e a história do Miami Marlins

O célebre "Marlins Man" é, na verdade, Laurence Leavy, um advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário baseado em Miami, na Flórida. Ele se tornou uma uma figura bastante conhecida nas transmissões esportivas dos Estados Unidos por uma característica inconfundível: estar sempre sentado nas primeiras fileiras — geralmente diretamente atrás do home plate no beisebol, perto das quadras na NBA ou na linha de sideline do Super Bowl — vestindo uma chamativa camisa e viseira alaranjadas do Miami Marlins, mesmo quando a sua equipe do coração não está em campo.

A trajetória de Leavy rumo à fama ganhou forte impulso após um susto médico em 2014: depois de receber um diagnóstico incorreto de câncer grave, ele decidiu que gastaria seu tempo e recursos financeiros viajando pelo mundo para realizar o sonho de assistir presencialmente aos maiores eventos esportivos do planeta.

Usando milhas aéreas e pontos de cartão de crédito para logística, mas desembolsando valores expressivos em dinheiro vivo por assentos de primeira classe, o "Marlins Man" acumulou presenças em dezenas de finais da NFL, World Series e finais da NBA, tornando-se um verdadeiro pop star das arquibancadas e adorando interagir com atletas, celebridades e fãs.

A história do Miami Marlins

O Miami Marlins é uma franquia profissional de beisebol sediada em Miami, Flórida, que disputa a Major League Baseball (MLB) como membro da Divisão Leste da Liga Nacional (NL). Fundada em 1993 (inicialmente sob o nome de Florida Marlins), a equipe manda seus jogos atualmente no loanDepot Park, localizado na Little Havana.

Apesar de ser uma franquia relativamente jovem comparada a outros gigantes tradicionais do esporte norte-americano, o time tem uma mística curiosa e vitoriosa em momentos de decisão: os Marlins conquistaram a World Series (o título da MLB) em duas ocasiões (1997 e 2003) como wild card, feito que lhes confere a marca histórica de nunca terem perdido uma série final de pós-temporada que disputaram.

Quem é o "Marlins Man"?

Laurence Leavy é um advogado americano mundialmente famoso por frequentar os maiores eventos esportivos dos EUA usando sempre a chamativa camisa laranja do Miami Marlins.

Onde ocorreu o encontro com Dua Lipa?

A interação aconteceu nas arquibancadas do Yankee Stadium durante o Jogo 3 da ALDS entre New York Yankees e Tampa Bay Rays.

Qual foi a repercussão do encontro?

Um vídeo da conversa entre os dois viralizou rapidamente nas redes sociais, gerando memes e milhares de reações de fãs.

O que o fã disse sobre a cantora?

Leavy afirmou que Dua Lipa foi uma das pessoas mais simpáticas que já conheceu e revelou que aquela era a estreia da artista em uma partida de beisebol.